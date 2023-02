Secretario de Infraestructura de Cali responde a quejas por el mal estado de las vías rurales

Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali, respondió a los reclamos realizados por los habitantes de los corregimientos de la ciudad, que dicen verse afectados por el mal estado de las vías y la falta de gestión de la Administración Distrital en el sector.



De acuerdo con la Asociación de Ediles Urbanos y Rurales y a los integrantes del Consejo Municipal de desarrollo Rural, la mayoría de corredores viales de los diferentes corregimientos están sin pavimentar, con huecos, desniveles y muchas rocas, lo que impide la buena movilización de los vehículos.



El Secretario de Infraestructura reconoció que desde hace un tiempo no se realizaban inversiones ni mantenimientos en la zona rural. Además, que la situación climática ha afectado aun más el estado de las vías.



Sin embargo, comentó que ya se ha venido trabajando en el mejoramiento de algunos corredores y que espera poder darle continuidad a las obras pendientes.



Debido al derrumbe que se presentó el pasado lunes en el km 13 de la Vía al Mar, los vehículos que se desplazan diariamente por esta carretera han tenido que tomar los caminos alternos que justamente pasan por los corregimientos afectados.



Uno de ellos es el sector de La Castilla, donde la comunidad dice que por la gran cantidad de flujo vehicular las carreteras se deterioran rápidamente.



El funcionario expresó que se reunió con la comunidad y se comprometió a que una vez el derrumbe quede solucionado, “nosotros entraríamos a trabajar en ese sector al que le faltan 3 kilómetros, los cuales vamos a intervenir con una máquina motoniveladora, con un vibrocompactador y con material de fresado para recuperar la vía”.



Aclaró además que por el momento no se van a pavimentar las calles, pues el valor es muy alto y la Alcaldía no tiene ese presupuesto.



“Lo que vamos a hacer a partir del próximo lunes es mejorar las condiciones de la vía, ponerle material de relleno para que se puedan utilizar las cunetas y limpiar los desagües, de modo que el corredor quede bien perfilado y los vehículos puedan transitar a mediana velocidad”.



Asimismo, indicó que, posteriormente, los trabajos de mantenimiento se desplazarán a la vía entre Montebello, Golondrinas y La Paz, la cual “está muy afectada”. Las obras se realizarán en los meses de marzo y abril.



Por otro lado, se refirió al presupuesto que se tiene actualmente para continuar con el mejoramiento de los corredores viales de los diferentes corregimientos de la ciudad.



“Nosotros hicimos un proceso licitatorio y adjudicamos $ 2700 millones para vías rurales, para 13 corregimientos. Pero el contratista ha tenido problemas, no ha hecho una debida ejecución y lo estamos convocando a una sanción o a que avance con las obras. Si el contratista no cumple, lo vamos a obligar a que se ejecute de una u otra manera, ese es el compromiso en estos dos o tres meses que faltan del contrato”, dijo Martínez.



Hasta el momento, la Secretaría ha desarrollado, según el funcionario, algunos trabajos importantes de recuperación y restauración en las vías de La Buitrera, Villacarmelo, Pichindé hasta Peñas Blancas y los sectores de El Rosario y La Fonda.

Obras realizadas en La Buitrera Foto: Especial para El País Obras realizadas en La Buitrera Foto: Especial para El País Obras realizadas en Villacarmelo. Foto: Especial para El País Obras realizadas en Villacarmelo. Foto: Especial para El País Obras realizadas en Montebello Foto: Especial para El País

Finalmente, le envió un mensaje a toda la comunidad de los corregimientos comprometiéndose a mejorar los corredores viales y así garantizar la movilidad en los sectores.



“Quiero decirle a la comunidad que, con toda certeza, la Secretaría de Infraestructura ha estado trabajando con todo su grupo operativo y a través de sus contratistas. Vamos a llegar a esos sectores afectados para avanzar en los sitios más críticos, donde podamos garantizar la movilidad de todos los corregimientos en las vías principales”.