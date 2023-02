Sigue paso restringido por la Vía al Mar por derrumbe del pasado lunes en el kilómetro 13

Especialistas del Instituto Nacional de Vías (Invías) realizarán este jueves una nueva inspección al sector del km 13 de la Vía al Mar, donde ocurrió un derrumbe el pasado lunes, para determinar acciones adicionales que permitan dar paso a dos carriles, lo antes posible.



Durante estos días trabajadores de esta dependencia han avanzado en la recuperación del tramo, y se está dando paso a un carril entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Para ello hacen presencia en la zona operadores de compresores para la perforación de rocas y 6 máquinas, con las que este jueves realizarán la remoción de roca del talud.



Como se recordará entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. No hay paso por la vía al mar. Tampoco entre la 1:01 p.m. y las 7:00 p.m.



“Se mantiene el tránsito controlado con personal de la Policía de Nacional de Carreteras. Asimismo, se insta a los usuarios continuar utilizando las vías alternas para evitar fuertes represamientos de vehículos mientras se realizan las labores de remoción de roca”, informaron voceros de Invías.



Las rutas dispuestas para tráfico liviano son: Cali - La Castilla – La Elvira – El Saladito o Cali - Pichindé - Felidia – cruce carretera Cali – Loboguerrero. Y para tráfico pesado se sugiere a los usuarios desplazarse por la vía Cali – Mediacanoa hacia Loboguerrero.



La Vía al Mar enfrenta varias problemáticas como derrumbes constantes, caída de la banca y hundimientos, lo que hace que con frecuencia se presente el cierre del corredor.



Gabriel París, geólogo, máster en Ciencias de la Universidad de Idaho y consultor en infraestructura vial, explicó que lo que sucede en esta carretera es que está totalmente fracturada a lo largo de los taludes, lo cual no es algo nuevo. “Aquí lo que hay es una gran cantidad de bloques sueltos y de otros materiales que se han deslizado con el tiempo, se han formado en la parte de arriba de las laderas fragmentos de tierra y rocas que quedan allí colgados y, en cualquier momento que llegue la lluvia y se saturen de agua, se desploman y caen sobre la vía”, dijo a El País.