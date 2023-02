Feria de Cali: otra vez, artistas denuncian incumplimiento en pagos

Varios artistas que hicieron parte de la Feria de Cali 2022 denunciaron que aún no se les ha pagado por sus presentaciones y que, al hacer los reclamos, no reciben respuesta por parte de Corfecali y la Alcaldía.



“Hoy es 14 de febrero y aún no pagan los conciertos que se hicieron en diciembre de 2022, creo que ya es hora de que podamos disfrutar un poco de la navidad, ¿no les parece? También somos personas que pagamos arriendo, comemos, tenemos sueños y familia”, dijo Jacobo Vélez, cantante de la orquesta Mambanegra.



Quejas como estas son reiterativas cada año y, según el cantante, hay personas que hasta los han criticado por participar de la Feria teniendo en cuenta estos antecedentes.



“Cada ser humano merece respeto y ser tratado con dignidad, así que a las instituciones les pido que sean diligentes con su responsabilidad”, agregó.



Se debe destacar que los dineros de la Feria de Cali son pagados entre la Secretaría de Cultura y Corfecali, pero, estos han tenido retrasos por algunas demoras de Corfecali.



“El convenio está pactado que tenga tres momentos de pago (50 %, 40 % y 10 %), en este momento la supervisión está en la validación de segundo pago correspondiente al 40 %. El informe final de este proceso está programado para entregarse en lo que corre de este mes y la primera semana de marzo, pero eso pasó porque Corfecali apenas entregó su informe técnico el 9 de febrero”, explicó Diana Ledesma, subsecretaria de Artes de Cali.



La funcionaria indicó que la Feria tuvo una inversión total de $ 16.641 millones, de los cuales la Secretaría de Cultura ya aportó, con corte al 6 de enero, un total de $ 9885, lo que corresponde al 59 % del total.

Al respecto, el director Administrativo y Financiero de Corfecali, Carlos Cuervo, manifestó que actualmente se deben más de $ 10.500 millones y que algunos de esos recursos provienen de la comercialización de la Feria de Cali (patrocinadores).



“Ya presentamos los informes financieros y técnicos, están en revisión y esperamos que a partir de la primera semana de marzo tengamos flujo de caja. Y, en cuanto a los patrocinadores, sucede lo mismo y estamos esperando sus pagos”, dijo Cuervo.