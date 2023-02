Concejales Ortiz y Arroyave se trataron de "corruptos" en el Concejo por proyecto para salvar el MÍO

Una dura discusión entre los concejales Roberto Ortiz y Fabio Arroyave se dio el pasado martes durante la mesa técnica del MÍO, en la que se trataron hasta de corruptos.



Se debe recordar que en estas mesas técnicas los concejales se reúnen con autoridades del MÍO para poder conocer aspectos sobre el Proyecto de Acuerdo 180, con el que se busca aprobar $ 1.3 billones para salvar el MÍO, y del cual Roberto Ortiz es el principal opositor.



La discusión inicial se dio cuando el cabildante Ortiz trató de insinuar que Arroyave estaba de acuerdo con este proyecto debido a que es defensor de la actual Administración.



“Me faltó decir Fabio (Fabio Alonso Arroyave), yo entiendo este proyecto porque esto hace parte del grupo político, y el presidente de Metrocali también hace parte de...”, comentó el concejal Ortiz antes de ser interrumpido por los reclamos de su colega.



Gazapera en mesa técnica del MIO. Ánimos alterados entre concejales. calma señores. Cali necesita soluciones y no agresiones verbales. Los gallos finos se emberracan cuando los pican. Por favor esconder las espuelas pic.twitter.com/G7kwltmpRo — Aldemar Dominguez Espinosa (@aldemardomingue) February 15, 2023

Ante la viralización de esta discusión, el concejal Roberto Ortiz dio explicaciones ante El País, y manifestó que en el video solo se muestra una parte de la discusión porque en realidad los insultos fueron mucho mayores.



“Mejor ni digo qué fue todo lo que ese señor me gritó. La verdad es que él se puso así porque dije lo que ya se sabe, y es que el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, tiene su grupo político y entre esos está el actual concejal Fabio Arroyave, por eso es que él quiere aprobar el proyecto a toda costa y lo defiende tanto. Está bien que uno tenga aliados, pero primero están los intereses de los caleños”, comentó Ortiz.



En el video se puede apreciar como el concejal Arroyave tildó a Ortiz de irrespetuoso e incluso mostró su intención de marcharse de la reunión.



“No sea irrespetuoso. Yo me retiro para no tener que decirle muchas cosas a este señor. No sea mentiroso y oportunista”, respondió el cabildante Arroyave.



La situación vista en el video solo tardó unos segundos, pero fue suficiente para evidenciar el tenso ambiente que se vive en el Cabildo debido al proyecto 180.



“Usted es un corrupto y lo sabe. Vos son un bandido que me viene a tratar mal a mí”, fueron unas de las últimas palabras que se escucha decir al concejal Arroyave.