¿Solución a la vista? Parte del recaudo del predial podría destinarse al MÍO

El concejal Fabio Alonso Arroyave aseguró que es necesario que el sistema de transporte masivo de Cali, MÍO, tenga sus propias fuentes de recursos.



“Hay una situación compleja que no se ha dicho con claridad, la ciudad se gasta alrededor de $ 200 mil millones para sostener un sistema que tiene sus propios recursos. Lo que se busca con el proyecto 180 es que el MÍO use las fuentes que tiene para su funcionamiento”, dijo Arroyave.



Recordó el cabildante que la sobretasa a la gasolina es una fuente que se creó para las vías y para el funcionamiento del transporte masivo. “También hay destacar que en el Plan de Desarrollo, el Gobierno Nacional ha propuesto que se cree una sobretasa al predial para resolver los problemas de los sistemas de transporte. Espero que se tome la decisiones para este tema, pero lo mejor es que el MÍO haga uso de esas posibilidades y no usen los recursos de libre destinación del Municipio”.



Precisamente el artículo 33 del Plan de Desarrollo del presente Gobierno plantea que “las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”.



Desde el Concejo también se hizo un llamado para que se haga el convenio entre la Secretaría de Seguridad, Movilidad y la Policía para brindar seguridad en las estaciones del MÍO.