Secretaría de Salud reportó disminución en número de casos de dengue en Cali

Con un total de 1736 casos, con cierre al 31 de julio de este año, la capital del Valle del Cauca evidenció una reducción en el número de personas contagiadas por dengue.



Esta cifra es 52 % inferior comparado con el mismo periodo del año anterior, y un 84 % menos que el 2020.



De acuerdo con Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la ciudad, lo anterior se debe a la implementación de estrategias que buscan combatir el del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.



Por ejemplo, se han realizado controles a sumideros, fumigaciones con máquinas pesadas en al menos 500 barrios de Cali y a casas en las que viven personas contagiadas o enfermos de gravedad, e incluso, se ha acudido a la implementación del método wolbachia.



Este último es una alternativa biológica que ayuda a proteger a las comunidades de enfermedades transmitidas por mosquitos, como es el dengue, el zika o el chikungunya. Según Torres, este método no representa riesgo para los ecosistemas ni para la salud humana.



De igual forma, a nivel del departamento, la Secretaría de Salud del Valle ha intervenido 65.000 viviendas, el primer semestre del año, y 5.000 establecimientos educativos.



“En los 34 municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, y en los municipios 1,2 y 3 del departamento hacemos acciones de complementariedad con las direcciones locales de salud”, dijo Jhon Jairo Zapata, subdirector técnico de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle.



El funcionario recordó que los zancudos se reproducen a través de huevos que depositan en los recipientes con residuos de aguas limpias.



Ejemplo de ello son los recipientes que se dejan para recoger aguas lluvias, las piletas, a las que no se les hace mantenimiento, y “tanques altos de las casas donde almacenamos agua que no están protegidos con tapas y floreros que tienen líquido para las matas”, precisó Zapata.



Para evitar estos focos de la enfermedad, las autoridades de salud de Cali y el Valle piden a la comunidad mantener las medidas de autocuidado necesarias para evitar la propagación criaderos dentro de las viviendas.



Adicionalmente, las autoridades sanitarias están promoviendo la cría de peces ‘guppies’ como una alternativa para frenar la reproducción del mosquito que causa el dengue.