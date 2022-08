Alumnas de colegio en Cali denuncian presunto acoso sexual por parte de dos profesores

Un grupo de alumnas y egresadas del Colegio Rafael Navia Varón, ubicado en el sur de Cali, realizó un plantón a las afueras de la Institución para denunciar presuntos casos de acoso sexual por parte de dos docentes.



"Alzamos la voz y nos vamos a parar, nos cansamos de callar, ahora nos escucharán gritar, porque merecemos educación sin temor a ser acosadas", se lee en un mensaje con el que convocaron el plantón en redes sociales.



Según Saray, una de las líderes de la manifestación, el acoso en este plantel educativo no es una situación nueva. “Hay un acoso sistemático. Hay víctimas que han decidido hablar y han venido incluso con padres de familia y no se les ha dado algún tipo de respuesta concreta”, aseguró.



“El rector nos dijo que ya han recibido tres casos que han denunciado.

Pero entonces, ¿por qué no han implementado otro tipo de rutas, programas de prevención, por qué este tipo de situaciones se siguen presentando?”, cuestionó la líder estudiantil.



Por su parte, Carlos Bolaños, el rector del Colegio, indicó que se inició “la activación de la ruta integral para salvaguardar a los estudiantes”.



Una razón por la cual las estudiantes han guardado silencio frente a presuntos casos de acoso es el miedo a consecuencias negativas en su proceso académico. Al respecto, el rector afirmó que “tienen todo el respaldo y el apoyo para mirar de qué forma se presta el servicio educativo, resguardando la integridad”.



Entretanto, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, dijo que después de conocer las recientes denuncias, tomaron acciones.

"A través de Fiscalía, Personería, Policía de Infancia y Adolescencia, y Secretaría de Salud, hemos solicitado que se active la ruta del Comité Municipal de Convivencia", destacó.