Secretaría de Salud intensifica acciones para prevenir contagios de viruela del mono en Cali

La Secretaría de Salud de Cali ha intensificado las acciones de prevención frente a la emergencia sanitaria global declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, tras el aumento de casos de viruela del mono.



A pesar de que en la capital vallecaucana no ha habido contagios, la Secretaría de Salud anunció varias estrategias de educación y pedagogía, sobre los síntomas y precauciones que se deben tener en cuenta ante este virus.



"Hemos venido trabajando en capacitaciones a todo el personal médico y de salud, para que se logren identificar los casos. Aunque en Cali no hemos tenido casos reportados hasta el momento, es importante estar preparados y trabajar de tres formas: una, capacitando a nuestro personal de salud en la orientación y notificación del caso e información oportuna, que permita cerrar un cerco epidemiológico", indicó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.



Y agregó: "El segundo componente es la información a la comunidad, explicando que la viruela del mono se transmite por el contacto estrecho con una persona, por relaciones sexuales o por gotas respiratorias. Y la tercera forma es liderar esa línea de comunicación en los eventos masivos, que permita que la pedagogía nos ayude a identificar posibles casos".



De igual forma, la Secretaría de Salud explicó que el virus se transmite por el contacto directo con animales contagiados o por comer carne mal cocida de un animal infectado.



Es por esto que la recomendación para la comunidad es estar alerta a síntomas como fiebre, dolor en las articulaciones, brote en la piel, cansancio y dolor de cabeza.



"La viruela del mono es una enfermedad eruptiva que se inicia con un brote; la evolución del malestar va en promedio de tres semanas y va de máculas a pápulas. Se recomienda que en este periodo estén aislados para evitar el contacto con otra persona, sobre todo si ha venido del extranjero", agregó Torres.



Además, informó que aunque ya se habla de una vacuna contra la viruela del mono, esta no ha llegado todavía al país.



"Es claro intensificar todas las acciones y medidas sobre el virus, especialmente en el marco de actividades y festivales. Por ello se ha fortalecido la comunicación con toda la ciudadanía, con hoteles, restaurantes y otros actores del sistema, para estar aportando al seguimiento epidemiológico en torno a este tema", concluyó Torres.