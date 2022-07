Autoridades de salud de Cali piden estar alerta ante posibles síntomas de la viruela del mono

Tras el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de declarar la viruela del mono como una emergencia sanitaria global, la Secretaría de Salud de Cali hizo un llamado a la comunidad para estar alerta ante posibles síntomas, aún cuando en la ciudad no se han registrado casos positivos o sospechosos.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, explicó que “es importante que una persona si presenta síntomas como dolor en las articulaciones, erupciones en la piel, debilidad, dolor de cabeza, ganglios inflamados y fiebre de más de 38 °C, lo mejor es aislarse por 20 días y tome el tratamiento”.



Lea además: Esta será la nueva cara del centro de Cali cuando terminen las obras de 'Ciudad Paraíso'



“En caso de presentar algún tipo de complicación, la recomendación es que recurra a los servicios de salud como las EPS e IPS de la ciudad”, añadió la funcionaria.



Según Torres, ante la alerta por este virus se ha procedido a brindar capacitaciones a todo el personal médico y de salud de la ciudad, para que se puedan identificar los posibles casos, aunque en la región todavía no existan reportes.



Asímismo, el grupo de epidemiología de la Secretaría señaló que la enfermedad se transmite a través del contacto directo con animales contagiados o por comer carne mal cocida de un animal infectado.



En este sentido y teniendo en cuenta los recientes estudios, una persona infectada puede contagiar a otra mientras tenga los síntomas, usualmente entre 2 y 4 semanas. El virus también se transmite a través del contacto directo con objetos personales infectados.



Lea también: Estas son las infracciones de tránsito que más cometen los motociclistas en Cali



Además, Miyerlandi Torres explicó que “una mujer en estado de embarazo puede contagiar a su feto a través de la placenta, por lo que se debe estar muy atenta a los síntomas”.



Para la Secretaría, es importante hacer un llamado a la comunidad con miras a tomar las medidas correspondientes en el marco de los eventos que se realizarán en la ciudad durante los próximos meses, para que, en caso de que se presente algún síntoma, las personas se queden en aislamiento en sus respectivos hogares.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró, por su parte, que esta “es una enfermedad que se ha caracterizado en esta última aparición por su baja letalidad, por debajo del 0,03 % y es, relativamente, de bajo contagio, si uno la compara con el covid- 19, por ejemplo, es de menor contagio y de menor severidad, por lo tanto, no representa una amenaza de la dimensión del covid, pero existe evidencia de que en varios países de Europa hay transmisión comunitaria, así como en los Estados Unidos, Brasil y en Perú”.



Le puede interesar: Más de 9000 vehículos siguen abandonados por líos con los patios de la 66



En Colombia se han confirmado, hasta ayer, 11 casos, de los cuales 10 tuvieron origen fuera del país. Esto significa que nos encontramos en etapa de contención, es decir de prevención del virus.



De acuerdo con el Ruiz, se está ejerciendo control con Migración Colombia para que las personas que ingresen al país informen si han estado en contacto con una persona contagiada, o si tienen síntomas, para que, de ser necesario, se proceda con el protocolo de aislamiento.