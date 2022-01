Se reactiva la controversia por el proyecto Cali Inteligente, ¿qué esperar este año?

“Tenemos que insistir en dar un salto tecnológico, es imprescindible la semaforización inteligente y adaptativa, esencial alumbrado público integral e innovador. No podemos bajo ninguna circunstancia no asumir la video vigilancia y ciberseguridad. Sí, eso es Cali Inteligente”.



Estas palabras del alcalde Jorge Iván Ospina en su cuenta de Twitter, encendieron de nuevo la polémica en la ciudad, pues algunos concejales insisten en que todos están de acuerdo con que Cali sea una ciudad innovadora, la controversia es el mecanismo para llegar a eso.



A finales del año pasado el Alcalde presentó un proyecto de acuerdo para crear una empresa, con capital mixto, para llevar a cabo esa transformación de la ciudad. Esta propuesta fue rechazada por algunos cabildantes porque no había claridad o estudios para soportar esa iniciativa.



Ahora, el Alcalde aún no ha explicado cómo implementará el proyecto Cali Inteligente, pero desde ya las opiniones de los contradictores no se hicieron esperar, ya que manifestaron que crear una empresa de economía mixta es innecesario y perjudicial para manejar estos aspectos en la ciudad.



“Le pedimos que no insista en ese esperpento de la empresa de sociedad mixta, que lo que busca en el fondo es privatizar el alumbrado público y las TIC, entregando el 45% de estos componentes, algo que iniciaría el camino de la extinción de Emcali”, expresó el concejal Roberto Ortiz.

Además, el cabildante puntualizó en que lo que se busca es que esto sea un negocio para bolsillos particulares, misma razón por la que se rechazó rotundamente la propuesta en el Concejo en diciembre.



“Este propósito empresarial y tecnológico se puede desarrollar únicamente con Emcali, apalancando financiera y tecnológicamente el componente de telecomunicaciones, esa empresa tiene un amplio capital humano que con el apoyo de la Administración podría sacar adelante este proyecto”, agregó Ortiz.



Por su parte, la concejal Diana Rojas indicó que, según fuentes de la Alcaldía, el proyecto tendrá cambios, pero que se espera que se den a conocer con prontitud.



“Cali Inteligente como componente de proyectos tecnológicos ya fue aprobado en el Plan de Desarrollo en mayo de 2020, hace casi dos años. Lo que tiene que hacer es ejecutar valiéndose de la capacidad que tiene la Alcaldía e incluso Emcali, que no nos diga ahora que ninguna de las entidades de la Administración puede sacar adelante la semaforización inteligente o el alumbrado público”, acotó Rojas.



Teniendo en cuenta las inconformidades, Marcela Patiño, líder del proyecto Cali Inteligente, informó que se están realizando los ajustes para poder presentar de nuevo la iniciativa.



“Estamos mirando de lo que recogimos en observaciones e incluso trabajando con Emcali, para ver en qué momento presentamos una propuesta que se adapte mejor a todo lo que se dijo, para así lograr tener esa forma de operaciones en esas líneas estratégicas que trabajamos”, expuso Patiño.

De igual manera, el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, indicó que los debates sobre la iniciativa que se hicieron el año anterior servirán para que Emcali juegue un papel más protagónico en el desarrollo de la iniciativa.



“He expresado que tal vez hay errores de forma, errores de socialización y eso a veces tergiversa el camino sin tener en cuenta el objetivo que en esencia es muy bueno. Aunque, esas discusiones que se dieron en el Concejo han servido para alimentar lo que podría ser una solución”.



Además, puntualizó en que tal vez en los debates se dieron “condicionamientos políticos o jurídicos que no permitieron el proceso”, pero que es necesaria la vinculación de un privado.



“Independientemente si es una iniciativa de Emcali o de la Alcaldía, se busca es consolidar un proyecto o una empresa que busque la realización del alumbrado inteligente, semaforización inteligente y que permita que las inversiones se hagan a través de un privado, porque para que esto se realice se necesita de la inversión de un privado”, concluyó el directivo de Emcali.



Objetivos para el 2022

Se espera tener 80 intersecciones inteligentes en la ciudad, las cuales adapten sus tiempos de cambio de los semáforos de acuerdo al tráfico de automóviles y peatones.



Por otra parte, en la iluminación pública inteligente, ya se ha trabajado en el plan maestro y están en la búsqueda de financiación para cambiar las luminarias a led este año, lo que costaría alrededor de $200.000 millones.



Por último, se busca en el 2022 fortalecer la red de fibra óptica de la ciudad, que será la base de todo el proyecto, y además así se adelantarán labores de proveer internet a 7 corregimientos.