Se encienden las alarmas por violencia intrafamiliar en Cali

Aunque las autoridades todavía no tienen las alertas rojas encendidas, ya hay algún nivel de preocupación por las cifras de violencia intrafamiliar y violencia de género en Cali en lo que va corrido de 2022.

En cuanto a números, la variación no es dramática y en algunos casos se ha presentado una reducción, sin embargo, si se continúa con esta tendencia este año podría terminar con porcentajes dramáticos.



Entre enero y marzo, la Secretaría de Bienestar Social de Cali recibió a 198 mujeres que buscaron orientación por hechos de esta naturaleza, por otro lado, el programa Cali Cómo Vamos reveló que las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron 6.4 % entre enero y febrero con respecto al mismo periodo de 2021, pasando de 281 casos a 299 este año, es decir 18 casos más. Por su parte, hasta el 2 de mayo, la Policía Metropolitana había atendido 1544 denuncias de violencia intrafamiliar, un número que era de 1517.



En todos los casos, son las mujeres las que más padecen este tipo de violencia. En los registros de Cali Cómo Vamos fueron 257 casos. Entre ellas, destaca el grupo que va de los 29 a los 59 años, con 147 denuncias realizadas, seguido por las mujeres jóvenes entre los 18 y los 28, con 84 registros.



De acuerdo con María Fernanda Penilla, titular de Bienestar Social de la ciudad, existen dos razones generales que podrían explicar el comportamiento de esta afectación. “Hay un primer problema y es de raíz, ya que la nuestra sigue siendo una sociedad con un machismo muy insertado, incluso dentro de las familias, en donde hay casos de discriminación, a eso se suma el segundo problema que es el estrés por la pandemia y por el estallido social, situaciones que han aumentado los comportamientos anómalos de los violentos y los índices de estrés social, porque trajeron tensión, desempleo y pobreza, todo lo que ha impactado en la tolerancia de la sociedad con consecuencias de efectos sicológicos”, dice.



La funcionaria dice que la variación en los casos atendidos por la entidad no es significativa, pero si la tendencia se mantiene en los meses siguientes, el 2022 va a cerrar con cifras mayores del 2021, por lo que sí hay preocupación.



Penilla agrega que existe un problema adicional y es que hay altos índices de impunidad en la justicia cuando hay denuncias de parte de las víctimas.



“Es una realidad que a la justicia le falta ser más eficiente y eficaz, son muy pocos los casos de éxito en lo que hay una condena rápida y que se logren evitar feminicidios, pero eso no debe ser motivo para que se desestimule la denuncia”, y añade que en la Subsecretaría de Equidad de Género se trabaja de manera constante en la prevención de las violencias basadas de género, a través de campañas pedagógicas, socialización de la ruta de atención, procesos de empoderamiento de la mujer y el acompañamiento jurídico y psicosocial para quienes han sido víctimas.



“Las mujeres pueden ir directamente a la Comisaría de Familia o a la Fiscalía a poner la denuncia por violencia intrafamiliar o por violencia basada en género y recordar que desde Casa Matria estamos dispuestos a brindar acompañamiento jurídico y psicosocial para salir del ciclo de la violencia”, indicó.

Algunas de las líneas de atención para que los ciudadanos se comuniquen en caso de violencia intrafamiliar son: la Casa Matria, al 310 516 2760; la Línea de la Familia, al 486 5555 opción 0; la Fiscalía, marcando 122 y la Policía, al 123.

Casos en la Defensoría

En el primer trimestre de este año, la Defensoría del Pueblo recibió 2845 poderes para la representación judicial de mujeres que habrían sido víctimas de violencia intrafamiliar, 2,1 % más que en el mismo periodo de 2021 cuando ingresaron 2786 casos.



“El 27,5 % de los casos se reportaron en Valle del Cauca, seguido de Antioquia con el 12,4 %; Boyacá, 9,4 %; Cesar, 5,3 %, y Tolima con 5,2 % de los casos ingresados por violencia intrafamiliar en contra de las mujeres en el primer trimestre de este año”, manifestó el Defensor del Pueblo.



Por otro lado, entre enero y marzo de este año, el Grupo de Víctimas de la Dirección Nacional de Defensoría Pública ha asumido la representación legal de los familiares de 42 víctimas de presunto feminicidio: once en el Valle del Cauca, cinco en Atlántico, cuatro en Guajira y se reportan de a tres casos en Antioquia, Bogotá, Magdalena.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 87 % de las mujeres que reciben representación jurídica son víctimas de violencia intrafamiliar.