"Se debe dar fin a los bloqueos para no marchitar el tejido empresarial": Esteban Piedrahíta

Álvaro José Carvajal Vidarte

El panorama de la mayoría de las empresas de Cali y la región es dramático. Así lo señala el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, quien advierte que no solo las afectaciones se han dado por cuenta de la pandemia de covid, sino por los bloqueos que se han generado por el Paro Nacional.



Piedrahíta dice que se debe dar “fin a los bloqueos para no terminar de marchitar un tejido empresarial que genera el sustento de todos”.



Si se lograra, en el corto plazo, levantar los bloqueos, ¿cuánto tiempo se demoraría la industria vallecaucana en retomar el ritmo productivo?



Las empresas vienen de un año duro por la pandemia, pero además algunas han tenido afectaciones físicas a bienes productivos. Nosotros estimamos que la pérdida en producción puede ser 4 puntos del PIB para el año. Yo creo que la economía se reactiva rápidamente, pero será difícil.



¿Cómo una economía aguanta una pandemia y después un paro largo y prolongado?



Es como si nos hubieran atacado los extraterrestres y después nos cae un meteorito. Esta situación es muy difícil para las empresas, pero también para los hogares y en esta situación no se puede diferenciar empresas de hogares. En Cali más de 1 millón de personas trabajan en empresas y en el Valle, 2 millones. Y los que no trabajan en una empresa se benefician de los impuestos que pagan. La pérdida de una vida es una tragedia enorme pero también la pérdida de una empresa. Es más fácil destruir que construir empleo. Uno entiende las frustraciones que hay por las inequidades y la pobreza y se entiende que el año que pasó fue durísimo: El empleo femenino se perdió, muchos de los que trabajaban perdieron su empleo. Cali tiene de los menores indicadores de pobreza, pero tiene los mayores aumentos en el mismo concepto y hubo una disminución importante de personas que accedían a tres comidas diarias. Entonces uno entiende las frustraciones.



Los pequeños negocios han pedido un salvavidas por parte del Gobierno y hay algunos anuncios pero, desde la Cámara de Comercio de Cali, ¿cuáles son esos programas para brindarles apoyo?



Hay un plan de alivio al deudor que está vigente hasta el 30 de junio donde la Superfinanciera les pide ser más laxos a los bancos, estamos trabajando para extender esos alivios seis meses más. Queremos que el Paef -Programa de Apoyo al Empleo Formal-, que se acabó en marzo pueda activarse. En programas de la CCC acabamos de lanzar soluciones financieras de empresas financieras digitales, que tienen otro tipo de evaluación de créditos y que pueden llegar a micro y medianas empresas para acceder a esas soluciones. Estamos trabajando para crear alternativas de trabajo para los jóvenes. Pero para reactivar la economía lo primero que tiene que haber es que no haya bloqueos y que la gente pueda salir con tranquilidad a la calle.

"Si logramos una solución coyuntural de corto plazo, pero sin cambios estructurales bloqueos puede darse de nuevo en seis meses" Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

Colombia en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos sociales, quizá no los suficientes, pasamos a un cubrimiento de salud del 94 %, hubo acceso a la vivienda VIS y aumentó la cobertura en educación, entonces, ¿por qué no hemos logrado transmitir también lo mucho que se ha hecho?



Colombia en los últimos 50 años ha sido uno de los éxitos relativos en América Latina. Hemos reducido la desnutrición, los colombinos viven el doble que hace 100 años, estando incluso por encima del promedio mundial. Pero se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío: somos el país más desigual del mundo, somos un país violento, tenemos pobreza, racismo. Una cantidad de problemas muy serios. Si uno está como yo, del lado de los privilegiados puede ver el vaso medio lleno; pero si una persona no ha alcanzado el progreso verá el vaso medio vacío. En especial en un año tan duro. Todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque tenemos mucha gente que la pasa mal y esa gente no está dispuesta a esperar 25 años para estar mejor, pero lamentablemente eso no se soluciona de un día para otro.



¿Cuál debe ser la apuesta a la cual se debe dirigir todo el sector productivo para volver a prender motores con más fuerza cuando se levante este bloqueo?



Uno de los elementos que nos diferenció en el pasado fue nuestra capacidad de traer capacidades del exterior, a través de empresas que traen nuevas capacidades de un territorio, además de nuevos empleos, inversión. Esa sendas de internacionalización, de atraer empresas del mundo, lo debemos hacer, tenemos una agencia de promoción de inversiones que ha sido muy exitosa en los últimos diez años trayendo empresas.

"Para construir una mejor sociedad, y un Estado más fuerte, necesitamos construir un tejido empresarial más fuerte que lo soporte y lo financie"

Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

Estuvo reunido con muchachos de primera línea, ¿usted ve voluntad para que los bloqueos se levanten pronto?



La reunión fue buenísima, pudimos hablar sin intermediarios, con representantes de ellos. Encontramos que ellos desconfían del Gobierno, no se sienten beneficiarios, se sienten atacados por la fuerza pública (...) nosotros les dijimos que no somos Estado, pero estamos dispuestos a hacer cosas en empleabilidad, en formación para el trabajo, en seguridad alimentaria, pero déjennos trabajar, si estamos bloqueados no vamos a poder ayudar.



¿Qué opinión tiene de la decisión del alcalde Ospina de sentarse a dialogar con los de primera línea, que ha generado polémica?



El Alcalde tiene la obligación de buscar salidas (...) me parece que ha debido exigir: tiene que levantar los bloqueos y vamos a tener las garantías. Es una negociación.