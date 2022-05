Restauración de la fachada de la iglesia de San Francisco costaría $1.000 millones

Tras la caída de una parte de la fachada del complejo religioso de la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación del Valle unieron esfuerzos para trabajar por su restauración.



Al tratarse de un patrimonio cultural de interés nacional, la ministra de cultura, Angélica Mayolo, viajó hasta la ciudad para tratar este tema junto con las autoridades locales.



"Estuvimos reunidos el Gobierno nacional, departamental, local y la Iglesia católica, revisando las acciones tendientes a la rehabilitación y recuperación de la iglesia de San Francisco, por supuesto que todos tenemos la disposición de aportar para adoptar las medidas necesarias de manera urgente. En ese sentido, el preinforme técnico nos establece que se requieren aproximadamente $1.000 millones para esa atención, de los cuales el Ministerio de Cultura se ha comprometido con $500 millones, $250 la Alcaldía de Cali y $250 la Gobernación", afirmó.



De igual forma, la funcionaria se refirió a las escuela taller a nivel nacional, donde una de ellas atenderá la situación.

"El Ministerio de Cultura, además, trabaja en la restauración de los bienes patrimoniales a través de sus escuelas taller. En Colombia, la escuela taller de Popayán ha sido la creada para formar jóvenes en la restauración de bienes de interés cultural nacional y desde este jueves 26 de mayo estarán aquí en Cali atendiendo la situación", dijo.



La Ministra resaltó que los propietarios de los bienes culturales en el país son los encargados de sus respectivos mantenimientos, "por lo tanto este es un bien propiedad de la Iglesia católica y nosotros queremos hacer un llamado a todas las personas propietarias de un bien cultural de la nación, que su responsabilidad es hacer los mantenimientos y garantizar la conservación de estos bienes".



Frente a la restauración de la iglesia La Ermita, Mayolo aseguró que "no es un bien de interés cultural de la nación, no tiene declaratoria nacional, sin embargo el Ministerio ha estado acompañando desde el punto de vista técnico por la importancia de este patrimonio para los caleños y vallecaucanos. Nosotros no podríamos como Ministerio, sin tener declaratoria de interés nacional, hacer aportes presupuestales directos, pero sí hemos acompañado en todo lo técnico para definir las acciones que deban desarrollarse en esa restauración", precisó.



Por último, afirmó que el Ministerio de Cultura no había recibido solicitudes de intervención para mantenimientos específicos, ni reportes del propietario para dichos fines, por lo cual no se habían manifestado al respecto.



"Entendemos por supuesto que la condición climática de la ciudad en los últimos días también genera fuerza mayores o casos que no podrían preverse. El caso es que aquí estamos todos trabajando de la mano, con una solución específica, y todas las instituciones aportando recursos y las acciones necesarias para rehabilitar y recuperar este bien", expresó.



Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, resaltó la importancia de la iglesia de San Francisco, de 200 años de antigüedad, para la ciudad y la nación. Asimismo, destacó la premura que hay en su restauración y recuperación.



"Recuperar y enaltecer los bienes de interés cultural dice mucho de una sociedad local, departamental o nacional, porque refleja el interés que tenemos en consolidar nuestra memoria", expresó Ospina.

Además, señaló que la restauración del inmueble religioso se dará en tres momentos.



"Primer momento: es uno de primeros auxilios que inicia desde ya, y es el proceso de proteger la zona, para evitar que nuevos deslizamientos y daños ocurran y un proceso de orden preventivo para que otros espacios del complejo pueda sufrir daño", precisó.



"El Segundo momento es adelantado por la escuela taller de Popayán a cargo del Ministerio de Cultura, con la concurrencia de la Alcaldía y del departamento, que va orientado a un proceso de acompañamiento y de consolidar la zona donde ha ocurrido el siniestro", sostuvo.



"Finalmente, el tercer momento va orientado a la rehabilitación completa del daño existente. Ese proceso es más complejo seguramente demandará mayor cantidad de recursos y siempre estaremos dispuestos de que en tres partes podamos concurrir", dijo el mandatario caleño.



Ospina recordó que el bien religioso, perteneciente a la comunidad franciscana, tiene un aseguramiento del bien, "por lo cual necesitamos que se hagan efectivas esas pólizas para poder concurrir en la reparación del mismo".



El Alcalde hizo un llamado a los propietarios de los bienes de interés cultural y a las instituciones públicas, "que adelanten las labores de mantenimiento y de cuidado, dado que la temporada invernal se va a mantener, va a ser especialmente difícil, concurre el fenómeno de la Niña con la temporada habitual de invierno y todos tenemos que hacer una gran apuesta para que este tipo de bienes no sufran daño".



Por último, se refirió al plan de restauración que se ha iniciado por parte de la ciudadanía, para la recuperación de la iglesia La Ermita.



"Estamos conversando con la Iglesia y resolviendo un dilema, y es cómo hace el Estado para invertir en bienes privados, en este caso en manos de la Iglesia. No es un dilema fácil de resolver, pero dado el hecho de que se tratan de proyectos o infraestructuras de carácter históricos, podríamos encontrar allí el camino.", expresó.



El último en manifestarse en la atención a medios referente a la iglesia de San Francisco, fue el Monseñor Luis Fernando Rodríguez, quien expresó su tristeza por lo ocurrido con la fachada del inmueble histórico de la ciudad.



"El dolor que tenemos con esta situación, que es accidental, no prevista, y que en realidad conmueve el corazón de todos los vallunos, los caleños y todo el territorio colombiano ante esta situación".



Aprovechó la oportunidad también para agradecer "la muy buena disposición de los entes nacionales, gubernamentales, municipales, todos los que hacen parte de la Iglesia católica y los caleños en general, la muy buena disposición para trabajar juntos y así dar una respuesta ahora en la emergencia. Será la Arquidiócesis con los padres franciscanos los que vamos a actuar con la asesoría directa de los expertos que encabeza del Ministerio de Cultura".



Monseñor contó un poco sobre lo que pudo haber ocasionado la caída de una parte de la fachada del complejo religioso, ubicado en el centro de Cali.



"Eso tiene doble muro, de hecho, interiormente la capilla de la Inmaculada está en buen estado, es una fachada exterior que con los años posteriores, para unificarlo a la torre Mudéjar, pusieron esos adobes exteriores. Hubo una filtración, no se había identificado, quince días antes los padres habían sido avisados de la humedad, cerraron la capilla de la Inmaculada y se iniciaron los trabajos. Nunca imaginamos que se iba a tener un accidente de esta naturaleza y vamos a sacar adelante este proyecto con ayuda de todos", contó Rodríguez.