Residentes del sur de Cali cuestionan el cobro de la Plusvalía

Una sensación de incertidumbre y confusión han vivido los habitantes de la comuna 22, al sur de la ciudad, debido al cobro por concepto de plusvalía que se les está haciendo.



Ayer se realizó una nueva sesión del ‘Concejo a la Calle’, a la que asistieron ediles de esta comuna y las Juntas de Acción Comunal del sector para despejar sus dudas.



Uno de los principales cuestionamientos es que no se realizó una socialización adecuada del tema con los residentes de esa zona, por lo que gran parte de ellos no conocían la naturaleza del cobro de este impuesto.



Roy Alejandro Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación de Cali, explicó que “la Plusvalía es el aumento del valor de un bien por razones distintas al trabajo o mejoras realizadas por sus propietarios o poseedores. La plusvalía es la forma en que el Estado puede participar de ese beneficio”.



Tras la aclaración, los residentes de esta comuna manifestaron que, a pesar de los altos impuestos que cancelan, este sector de la ciudad viene presentando algunas problemáticas que no han sido solucionadas.



Huecos en las vías, falta de guardas de movilidad para controlar los atascos de tráfico, inestabilidad del servicio de energía y alcantarillado y la inseguridad de la zona comercial fueron las principales reclamaciones.



Los funcionarios de la Alcaldía mencionaron que se trabajaría para dar solución a estas afectaciones. Asimismo, Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda de Cali, tranquilizó a los ciudadanos del sector al explicar que no se embargarán sus bienes por el no pago de este cobro.