Cali registró 2711 muertes y más de 96 mil casos de covid-19 en 2020

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cali registró 2711 muertes y 96.885 casos de covid-19 en 2020, según el reporte entregado por la Secretaría de Salud Municipal.



De acuerdo al informe, del total de los casos, el 91,1% han superado la enfermedad, mientras que el 4,1% se encuentran activos.



En cuanto al nivel de ocupación de las camas UCI, detallan que para las unidades asignadas a casos sospechosos o positivos del nuevo coronavirus está en 86%, mientras que la ocupación total quedó en el 90%.



Las comunas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 16, 17, 19, 22 y la zona rural, son las que presentan mayor riesgo, comparados con el riesgo promedio de Cali y en menor riesgo se encuentran las comunas 1, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21.



La distribución de la letalidad de la letalidad en Cali muestra que por cada 100 casos de covid-19 registrados, se presentan 2,8 defunciones por esta causa, este riesgo de muerte es mayor en las comunas 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16 y 20, mientras que en menor riesgo están las comunas 2, 5, 17, 18, y 21.

Puede leer: Colombia cierra 2020 con récord de contagios de covid-19: 16.314 casos nuevos este jueves

Para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en la ciudad, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a lo largo del mes de diciembre ha implementado diferentes medidas restrictivas como el pico y cédula, el toque de queda y ley seca.



Sin embargo, ante el aumento de casos reportados y que el nivel de ocupación de las camas UCI no desciende, el pasado 30 de diciembre se ajustaron las medidas, con un toque de queda y una ley seca desde 9:00 p.m. del 31 de diciembre hasta el domingo 3 de enero al medio día en Cali.



Según la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, el crecimiento en los contagios es de 1,5 %, una cifra alta comparada con otras ciudades del país donde dicho porcentaje no supera el 1,1 % o menos del 1 % en las últimas semanas.



A ello se suma la situación en la disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, que "es crítica", según afirmó la funcionaria.



"Las camas de pacientes que llegaron por covid-19 han aumentado, pero también hay un incremento en las personas que son remitidas por otras patologías. Tenemos hoy un 86 % de pacientes en las camas exclusivas para Covid, pasando de 386 pacientes a 436 personas, en promedio, que hacen ocupación de estas camas en los últimos días. Y 90 % de ocupación de camas por otras patologías, es decir que tenemos casi que la misma cantidad de personas en cuidados intensivos por covid y por no covid", aseguró.



Además, a esta situación se le suma la escasez en los medicamentos como sedantes y relajantes (insumos esenciales para la atención en UCI) que ha ocasionado el cierre de 87 camas.



"Era necesario restringir la movilidad de las personas para poder darle un espacio de tiempo para poder habilitar nuevas camas en UCI, dando el compás de espera que se necesita para que lleguen los medicamentos que fueron adquiridos por el Gobierno Nacional y la Secretaría de Salud del Valle para abastecer a clínicas y hospitales que están atendiendo pacientes en cuidados intensivos", indicó.



Además se espera que se reduzca la velocidad de contagio y con ello los casos que llegan a urgencias, hospitalización y UCI, así como las muertes por covid-19.



Torres explicó que la Secretaría de Salud de Cali sigue con la estrategia para poder tener camas disponibles en UCI que consiste en tres componentes:



1. El desescalonamiento de pacientes de UCI a cuidados intermedios y hospitalización, cuando su situación deja de ser crítica y los médicos estiman que se pueden trasladar a otros servicios de mediana complejidad.



2. La bolsa de medicamentos solidaria que se estableció en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental.



3. Disponibilidad del servicio de ambulancias de la red pública y privada para poder hacer traslados de pacientes a las UCI de otras ciudades como Armenia y Manizales o el departamento del Cauca.

Cabe recordar que este jueves 31 de diciembre Colombia registró 16.314 casos nuevos de covid-19, 11.239 recuperados y 304 muertos por el virus en el último boletín epidemiológico de 2020.



El número de nuevos contagios de este jueves es el más alto en 24 horas desde que la pandemia llegó al país, en marzo de este año.



Así, Colombia cierró 2020 en el punto más alto de su segundo pico de casos. Durante el primer año de la pandemia, al menos 1.642.775 personas contrajeron el virus, de las cuales 1.508.419 ya se recuperaron y 43.213 fallecieron. 86.777 casos permanecen activos.

El país espera iniciar entre enero y febrero el plan de vacunación contra el coronavirus. Este miércoles, el presidente Iván Duque confirmó que ya son 29 millones las dosis adquiridas a través de negociaciones bilaterales, tras anunciar la compra de 9 millones de dosis a la farmacéutica Janssen, que se suman a las 10 millones adquiridas con Pfizer/BioNTech y las 10 millones compradas a AstraZeneca.

Colombia es el undécimo país del mundo con más casos de covid-19, por debajo de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía, Italia, España y Alemania.