Cali registra un déficit en los biológicos para aplicar segunda dosis a la comunidad

Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud Pública de Cali, informó que la ciudad no tiene los suficientes biológicos para aplicar la segunda dosis a las personas que ya la necesitan, debido a esto indicó que la agenda de vacunación para la aplicación de la nueva dosis se reanudará el próximo martes 13 de abril.



Torres explicó que el motivo principal de este déficit es por la alta eficiencia que se ha tenido en las jornadas de inmunización para cubrir la población de mayores de 70 años.



"Tenemos hasta el momento un 90% de rendimiento y hemos tenido un proceso que ha sido ágil, rápido y seguro para nuestra comunidad, esto ha hecho que hoy en la ciudad no se cuenten con las suficientes vacunas para aplicar la segunda dosis a las personas que están cumpliendo con el tiempo dispuesto" afirmó la secretaria.



De acuerdo con la funcionaria, son tres factores principales los que han generado que no se tengan los inmunizantes suficientes actualmente. El primero es que cuando recibieron el comunicado de que las dosis de Sinovac debían ser distribuidas para segundas dosis ya se había gastado más de lo que se tenía previsto.



El segundo es que las plataformas digitales deben ser diligenciadas y actualizadas por las EPS: "Con este sistema de información el ente territorial, municipio, departamento y Ministerio realizan la planeación de cuántas vacunas se requieren y cuántas deben ser distribuidas , si estas plataformas no están al día esa planeación no se ajusta a lo que realmente se debe aplicar a comunidad que había accedido a su primera dosis", comentó.



El tercer punto es la falta de oportunidad por parte de las entidades prestadoras de servicio en la digitación de los datos.



Dijo que es necesario ponerse al día con esta plataforma, de lo contrario la planeación que se hace a través de estos sistemas no será coherente con lo que se necesita en estos territorios.



"Hago un llamado y una invitación a las IPS a que se pongan al día con las plataformas digitales, de lo contrario no se le seguirán entregando vacunas y no podrán ser parte del esquema de vacunación covid en la ciudad de Cali", finalizó.



Hasta el momento el proceso de inmunización de la primera dosis para los mayores de 70 años continuará en los megacentros de vacunación y en las instituciones autorizadas por la Secretaría de Salud Pública Distrital.