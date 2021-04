Reanudan vacunación de mayores de 70 años en megacentros de Cali con 21 mil dosis

Erika Mantilla

Con las 21.500 dosis de Astrazeneca que recibió la ciudad de Cali se reanudan las jornadas de vacunación sin barreras en megacentros que se han dispuesto para acelerar la inmunización en adultos mayores de 70 años.



Así lo señaló la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres: “a partir de mañana (hoy) ya tendremos disponibles en los megacentros y en las IPS dosis adicionales, 21.000 dosis más para mayores de 70 años, y estas serán de Astrazeneca”, precisó la funcionaria, quien recordó que este lunes dichos sitios no operaron porque “se dio el tiempo para planeación y capacitación con este nuevo biológico que se empezará a aplicar”, y también para tener claridad sobre aplicación de segundas dosis.



No obstante cabe recordar que hoy solo retorna a operar el estadio Pascual Guerrero, La 14 de Calima y el coliseo María Isabel Urrutia, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., los otros dos megacentros: la Institución Educativa Nuevo Latir, y La 14 de Pasoancho reactivan sus jornadas de inmunización con el biológico desarrollado por la Universidad de Oxford desde mañana miércoles, con los mayores de 70 años, solo deben presentar la cédula y asistir con un acompañante. Para la vacunación en estos sitios no se requiere cita previa ni tampoco se tiene en cuenta si es régimen subsidiado o contributivo.



Las jornada de vacunación durante la Semana Santa fue exitosa, según indicó la titular de cartera de Salud al afirmar que “el balance general fue muy positivo, logramos aplicar 40.800 dosis en la ciudad contando Sinovac y de Pfizer, tenemos 98.000 personas mayores de 70 años con primeras dosis, esto es muy bueno dato”, acotó Torres, al tiempo que recordó que son 132.000 personas dentro de este rango edad que se espera inmunizar para cubrir el 70 % en este grupo poblacional.



Hasta el 4 de abril, en Cali se habían aplicado 134.149 vacunas y en el Valle del Cauca 232.227 personas han recibido un antídoto contra el covid.

Lea además: Estas serían las condiciones para que privados compren vacunas contra el covid-19 en el país

Respecto a las 26.790 dosis de Astrazeneca que recibió el departamento el 29 de marzo, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lemes, aseguró que ya todas fueron distribuidas en los diferentes municipios, “ya hay Astrazeneca en todo el departamento para mayores de 70 años”, dijo.



Asimismo, invitó a las personas a aceptar la aplicación de dicha vacuna, porque aunque se han presentado “algunas reacciones trombóticas en mujeres, sobre todo con historia de enfermedad de varices, los efectos adversos se han presentado en jóvenes, no tiene riesgos en más de 70 años a quienes ya su sistema hormonal las protege, no hay ningún problema”, reiteró la funcionaria.



Por otra parte, Lesmes aclaró que ya se entró en la fase de la necesidad de aplicar segunda dosis a mayores de 70 años que han recibido la primera dosis de Sinovac, por ello “debemos concentrar el biológico que tenemos en garantizar esa segunda muestra al cumplir los 28 días de haberse aplicado la primera”.



Son alrededor de 98.000 personas quienes han recibido la primera dosis del antídoto chino, “con la segunda dosis tenemos una tranquilidad superior a la que ya teníamos con la primera dosis, con esta disminuyó la posibilidad de una enfermedad grave en el 50 % pero no de no tenerlo y no transmitirla, aún con la segunda dosis se demora tres semanas en adquirir inmunidad y tampoco es garantía de no tener la enfermedad, es de no tener una enfermedad grave, de no morir por covid, pero la podríamos tener, por eso es necesario la segunda dosis”, insistió.

Así está el panorama de pandemia

De acuerdo con los indicadores covid el Valle tiene un crecimiento paulatino en el número de casos y pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos, pero se prevé un aumento mayor en próximas semanas.



“Hay un incremento de casos, ya sobrepasamos la barrera de los 600 -contagios diarios-, esperamos en dos semanas los resultados de la Semana Santa que fue muy festiva, hubo demasiadas actividades sociales y eso se va a observar en el incremento de las camas UCI”, advirtió la secretaria Lesmes.



Además, comentó que en revisión de UCI en el departamento “encontramos una ocupación muy cercana al 85 % y empezamos a observar personas que permanecen en urgencias con sospecha de covid con requerimiento de UCI, pero todavía somos capaces de dar respuesta”.



No obstante, “nuestra preocupación en lo que hemos observado es que el 50% de las personas que están en UCI tienen ya menos de 50 años, esto como una respuesta probablemente de la vacunación en los mayores de 80 años”.



En la capital, la titular de Salud, Miyerlandi Torres, cuenta que la velocidad de transmisión ha aumentado, se tiene un número efectivo de reproducción por encima de 1, es decir, de cada 10 personas se están infectando 11.



Respecto a la ocupación de UCI, recordó que antes de Semana Santa se tenía un promedio de 260 personas en UCI por covid, y hasta este lunes el reporte es de alrededor de 310 personas por covid en UCI, así se tiene un 34% de ocupación por esta causa y en general se llega a un 86 % de ocupación de UCI en la ciudad.



En letalidad, la ciudad sigue estable, pero “tenemos que estar atentos porque aumentan casos, aumenta UCI y seguramente tendremos un aumento de letalidad”, acotó Torres.

Sigue alerta naranja en Valle



El Valle del Cauca continúa en alerta naranja en toda la red hospitalaria por el aumento de casos covid y el incremento de pacientes con el virus en Unidad de Cuidado Intensivo.



En este sentido, la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, aseveró que por el momento “vamos a seguir con alerta naranja lo que significa que grandes cirugías que requiere una UCI solo serán en caso que esté comprometida la vida de las personas para tratar de disminuir el uso de las Unidades de Cuidado Intensivo en otras patología; hacemos el seguimiento, hemos reactivado el comité de urgencias y estaremos haciendo visitas permanentemente”, recalcó.



Además, dijo que junto con la gobernadora Clara Luz Roldán se tomó “la decisión de ir paso a paso, como no hemos superado el 85 % de ocupación, tenemos el 50 % de camas UCI dedicadas a covid, de UCI de UCIN (Cuidados Intermedios) solo estamos abriendo transitorias y vamos a continuar con una bolsa solitaria y la mirada permanente, en el instante que se suba habrá que subir la alerta”, aclaró Lesmes.