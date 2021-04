Recolección de basuras sigue interrumpida en Cali, piden no sacar bolsas a la calle

Natalia Moreno Quintero

Pese a la recomendación de la Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, de no sacar las bolsas de la basura a la calle por la interrupción del servicio de aseo por los bloqueos y protestas que tienen lugar en la ciudad, en algunos sectores ya se aprecia la acumulación de residuos en la vías.



Marco Aurelio Vera, director de la Uaespm, explicó este viernes que la prestación del servicio de aseo sigue interrumpida "dado que no ha sido posible evacuar los camiones de la ciudad, puesto que tenemos inconvenientes también en las vías departamentales para trasladar los residuos desde la estación de transferencia de Rozo hasta Yotoco".



"Todavía no podemos sacar las bolsas a la vía pública, porque además podemos causar un problema de emergencia sanitaria, se nos pueden contaminar y, por las protestas, no debemos tener residuos en vía pública", recordó.



Las empresas Veolia y Promoambiental manifestaron que este viernes continúa interrumpido el servicio en Cali, por lo que recomiendan a la ciudadanía conservar los residuos en doble bolsa bien selladas, evitando su contacto con el aire y el agua, y guardar en el refrigerador o congelador los residuos cárnicos.



"Estamos muy coordinados con las empresas operadoras de aseo para que, apenas tengamos las condiciones de seguridad y de orden público, podamos restablecer la recolección y la prestación del servicio de aseo en la ciudad. Hasta tanto no tengamos la vía libre (...) no sacar las bolsas de basura, dado que no tenemos operación normal de los camiones recolectores", afirmó el Director de la Uespm Cali, quien señaló que se espera que este fin de semana se retome la prestación del servicio.