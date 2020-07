Cali recibirá 96 de los ventiladores que entregó el Presidente al departamento

Natalia Moreno Quintero

La Gobernación del Valle informó este domingo que 96 de los 100 ventiladores mecánicos entregados por el presidente Iván Duque este sábado serán destinados a Unidades de Cuidados Intensivos de Cali.



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, indicó que los otros cuatro ventiladores serán llevados a Buga y resaltó que estos ventiladores "vienen a calmar la angustia permanente de tener camas disponibles para las personas que puedan enfermarse".



"Es muy importante que el Gobierno Nacional traiga ventiladores al departamento, el tercero en casos en el país y el que tiene una letalidad más alta. Es muy importante contar con 100 ventiladores porque ya tenemos una ocupación muy alta, ayer teníamos el 94 %, aunque estamos implementando otras estrategias para movilizar las camas. Cali está lleno, pero el resto del departamento todavía tiene y todavía tenemos la posibilidad de movernos", indicó la Secretaria.

"Esto no significa que la población deje de cuidarse y que las medidas de autoprotección no sean absolutamente indispensables", añadió.



María Cristina Lesmes dijo que, como se había advertido, se ha visto un aumento en la cantidad de casos diarios confirmados, así como en la necesidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, por lo que el autocuidado es esencial para frenar la transmisión del virus entre la población.



Esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno Nacional entrega ventiladores mecánicos al departamento. En junio fueron enviados 20 de estos elementos a Buenaventura y otros 20 a Cali, no obstante, la Gobernación decidió que la ciudad puerto recibiría 30 -por el difícil momento que afrontaba- y 10 la capital vallecaucana.