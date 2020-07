"Quienes somos médicos podemos orientar tratamientos": Ospina tras negativa sobre Ivermectina

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de que el Ministerio de Salud informó este domingo que no recomienda el uso de Ivermectina en tratamientos de pacientes con covid-19, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insistió en el uso del medicamento.



"Quienes somos médicos tenemos autonomía para orientar tratamientos. Yo orientaría Ivermectina para que los pacientes no deriven en unidades de cuidados intensivos", dijo el mandatario, quien además es médico.



Ospina, que este jueves dio a conocer la idea de suministrar Ivermectina a pacientes con covid-19, sugirió que, ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias deben abrirse a posibles tratamientos.

"A todo paciente positivo, sospechoso o que pueda tener una complicación, lo trataría rápidamente. No son momentos para la burocracia", aseveró.



Sin embargo, para el Ministerio de Salud no hay evidencia científica que dé cuenta de la eficacia y la seguridad del tratamiento con Ivermectina en pacientes con covid-19.



Por eso la entidad dijo que seguirá las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y no tendrá en cuenta la Ivermectina.



Cali registra 10.703 casos positivos de covid-19 y 373 muertes por la enfermedad hasta el momento, de acuerdo a la Secretaría de Salud Departamental.