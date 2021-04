Cali recibió 40.000 vacunas de Sinovac para aplicar segundas dosis a mayores de 70 años

Natalia Moreno Quintero

Entre este jueves y el viernes comenzarán a aplicarse las segundas dosis de la vacuna de Sinovac a las personas mayores de 70 años que recibieron este biológico semanas atrás y esperan completar su esquema de vacunación.



Así lo indicó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien manifestó que este miércoles fueron entregadas a la ciudad 40.000 dosis del preparado de la farmacéutica china y entre este miércoles y el jueves se entregan a las diferentes IPS para que adelanten el agendamiento y la vacunación.



"Nos entregaron 40.000 dosis de Sinovac. Estamos llamando a las IPS para que las recojan y las que las recogieron hoy podrán citar mañana o, si no, las que recojan mañana desde las 7:00 a.m. podrán agendar a esta población que está tan ansiosa de ser vacunada con su segunda dosis", dijo la Secretaria, quien resaltó que estas vacunas únicamente serán usadas para completar el esquema de vacunación de los mayores de 70 años que ya recibieron su primera dosis.



"Recordemos que necesitamos 83.000 vacunas para segundas dosis de Sinovac y esta vez fueron entregadas 40.000; todavía nos falta la otra mitad", subrayó.



Respecto al avance en el proceso de vacunación de la población mayor de 70 años en Cali, la funcionaria señaló que aún faltan por vacunar alrededor de 40.000 personas que no han podido ser contactadas o que se han negado a recibir el biológico de AstraZeneca, disponible actualmente en la ciudad.

Lea además: Suben los casos de covid-19 en el Valle: este miércoles informaron 1102 y 22 muertes



Desde que este martes el Gobierno Nacional autorizó la inmunización de los ciudadanos entre 65 y 69 años de edad, se está adelantando el agendamiento de esta población que en Cali es de alrededor de 78.000 personas.



La Secretaria de Salud les recordó a los caleños que deben actualizar sus datos en su respectiva EPS o en la línea telefónica 486 5555, extensión 1. La convocatoria no se ha hecho de manera abierta pues, al haber un gran número de personas en Cali en este rango de edad, podría presentarse una alta afluencia de personas a las IPS y a los 'megacentros'.



Ocupación de UCI en Cali subió al 91 %

Al finalizar la tarde de este miércoles, la secretaria Miyerlandi Torres manifestó que subió a 91 % la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en Cali.



De acuerdo con la funcionaria, "estamos manejando una estabilidad en las UCI, no vemos un aumento acelerado en la solicitud de remitir pacientes de la mediana a la alta complejidad".



La Alcaldía de Cali -dijo- continuará a través de la Secretaría de Salud la vigilancia epidemiológica en línea y tiempo real para decidir si es necesario endurecer las medidas restrictivas en la capital vallecaucana.



"Estamos esperando, no queremos cerrar de manera acelerada porque afectamos muchos sectores y preferimos ser muy prudentes y no tomar decisiones aceleradas. Mañana volvemos a revisar con el señor Alcalde", expresó.



Reviva a continuación el Facebook Live de El País en el que la secretaria Miyerlandi Torres se refirió a la vacunación contra el covid-19 y a la ocupación de UCI en Cali: