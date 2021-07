Realizarán jornada cívica de restauración este domingo en Cali

Valentina Rosero Moreno

Este domingo 4 de julio se realizará una jornada cívica para recuperar espacios públicos de la ciudad.



El Bulevar del Río será el punto de concentración a partir de las 8:30 de

la mañana. "El objetivo es crear una expresión artística simbólica, no borrar aquellas que ya existen", indicó un ciudadano.



Algunos organizadores del evento, aseguraron que “nuestra meta es dar un mensaje de paz, civismo y reconciliación por la ciudad” asimismo, aseguraron que las iniciativa es un esfuerzo conjunto entre ciudadanía, pequeñas y medianas empresas, tenderos, líderes de comunidad, entre otros.



Sobre la asistencia a la jornada, uno de los participantes de esta aseguró que, aunque por ahora se esperan a cerca de 300 personas que tomarán las medidas de bioseguridad.



Lea además: Marchas, pintatones y conciertos de este fin de semana no están autorizados: Alcaldía



Frente a los comunicados de autoridades locales que señalaron que “la Jornada de ‘Pintatón’ convocadas en redes, no cuentan con permisos legales”, participantes del evento informaron que esta actividad contará con la presencia de autoridades locales y nacionales.



"La Alcaldía ha indicado que no hay permiso para realizar estas actividades, pero lo que vamos a hacer sigue en pie porque es algo simbólico; queremos embellecer Cali y demostrar que somos una ciudad cívica, eso es todo", comentó un ciudadano que participará en el evento.



De igual manera, detalló que este será un espacio familiar que no está patrocinada por nadie, por lo cual, cada persona va a llevar pintura, brochas y elementos artísticos.



"Vamos a asistir en familia, es una actividad de integración que no tiene tintes políticos. Esta actividad ha sido organizada por la población civil por los diferentes chats que se han creado en cada sector de la ciudad, cada uno va a llevar su pintura", precisó.