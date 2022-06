Quinto pico de covid-19: casos se duplicaron en el Valle, pero sin hospitalizaciones

Colombia y ciudades como Cali pueden estar experimentando un quinto pico del Covid-19, según explican autoridades de salud y epidemiólogos, sin embargo, este repunte no se ve reflejado ni en materia de hospitalizaciones ni en el aumento en el número de víctimas.



“El pico de casos covid está sucediendo en diferentes lugares, es más fuerte en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. Pero el número es tan pequeño que no hay aún una tendencia dominante”, expresó Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia.



Muestra de lo anterior es que en el país, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en la semana del 27 de mayo al 2 de junio se reportaron 5650 nuevos casos de covid, mientras que en la semana del 3 al 9 de junio hubo 8742 personas infectadas por el virus, y entre el 9 y el 15 de este mes la cifra ascendió a 13.810.



“El pico que tenemos ahora es de casos, no de muertes. De hecho, se nos han reducido sustancialmente el número de personas en cuidado intensivos, que es donde mayor riesgo de muerte tenemos. Nosotros en enero presentábamos 1800 personas en UCI al día y en este momento estamos alrededor de 118”, precisó Ruiz. Aún así, en la última semana fallecieron 24 personas por covid en Colombia.



Las autoridades de salud de Cali también han evidenciado el aumento de casos. Datos de la Secretaría de Salud de la ciudad, para la semana del 27 de mayo al 2 de junio, mostraban 302 nuevos casos de covid; para el periodo de 3 al 8 de junio el registro subió a 414 contagiados, lo que quiere decir que el índice de positividad pasó de un 3.2 % a un 4.2 %.



Lea también: ¿Se hizo un contrato 'amañado'? Las alertas que disparó el millonario negocio para el mantenimiento de las vías de Cali



Además, en la última semana (9 al 15 de junio) la cifra de nuevos casos de la enfermedad en el Valle del Cauca se duplicó con 1068 contagios. En la semana inmediatamente anterior fueron 501 casos. Además, el informe más reciente indica que fallecieron 4 personas en la región.



“Sí se ha identificado un aumento en los diagnósticos, pero no pasa lo mismo con la ocupación UCI, ya que sigue en un 1.1 %, con nueve casos en camas de cuidados intensivos en la última semana. Además, solo se tuvo una persona fallecida la semana pasada (2 al 8 de junio) a causa del virus, la cual no estaba vacunada”, informó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, INS, al 9 de junio, en el Valle del Cauca habían 285 personas hospitalizadas por coronavirus.

¿Qué reportan las clínicas?

Pese a que es evidente el crecimiento en el número de contagiados de coronavirus en Cali, el panorama en las clínicas y hospitales de la ciudad es de calma. Por ejemplo, Jorge Revelo, coordinador de urgencias de la Clínica Versalles, informó que hace aproximadamente dos meses no han tenido consultas por covid en este centro asistencial, pero sí se ha incrementado la asistencia de personas por otros motivos.



“Hemos visto un aumento en el número de casos de pacientes con síntomas respiratorios no covid. En el caso de pacientes con covid-19 no hemos tenido consultas desde hace un buen tiempo. Hace un par de semanas tuvimos una persona que no estaba vacunada y que tuvo una manifestación severa del virus, pero ya fue pasada a hospitalización”, comentó Revelo.



Por otra parte, Elias Vieda, coordinador de la UCI de la Clínica Rey David, precisó: “Desde hace más de un mes no hemos tenido casos reportados de covid en la Unidad de Cuidados Intensivos, por ahora todas las camas están habilitadas”.



Lea también: Secretario de Paz de Cali, Danis Renteria, renunció a su cargo este jueves



Además, Vieda aclaró que una situación similar se está presentando en el departamento de urgencias, ya que actualmente son pocos los que consultan por sintomas relacionados al Covid-19.

Lo que viene

El infectólogo y docente Pio López considera que sí va a existir un número importante de casos positivos en la ciudad, en las próximas semanas, pero que eso no se va a reflejar en un aumento de hospitalización ni de mortalidad.



“Afortunadamente este pico está llegando en un momento en el que un número muy importante de personas ya estamos vacunadas con dos dosis más un refuerzo, inclusive algunos con dos refuerzos, entonces eso ha permitido que el virus no tenga la suficiente fuerza como las variantes anteriores”, precisó el especialista López.



Además, el infectólogo indicó que la ola de contagios se está presentando por la subvariante B4 del ómicron, la cual se ha visto potenciada por la relajación de los ciudadanos frente a las medidas de bioseguridad, por lo que recordó que no se debe tener un falso sentimiento de que la pandemia ya se acabó.



Lea aquí: Instalan el Puesto de Mando Unificado en Cali para garantizar la tranquilidad en elecciones



Al respecto, el epidemiólogo Rayan El Barkachi opinó que “por este aumento no es tan necesario volver al tapabocas, tampoco es que haya que alarmarse. Se debe entender que el virus quedará y seguirá afectando a la gente, es natural, lo que se debe seguir haciendo es acceder a la vacunación, ya que eso es lo que evitará que personas suceptibles puedan caer en enfermedad grave en caso de resultar contagiados o, en el peor de los casos, mueran a causa del covid”.



El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que ómicron no es una variante que genere preocupación, por lo que, hasta el momento, no se ha pensado volver a la obligatoriedad de medidas de autocuidado.