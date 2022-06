¿Se hizo un contrato 'amañado'? Las alertas que disparó el millonario negocio para el mantenimiento de las vías de Cali

Hace apenas unas semanas se adjudicó el contrato para recuperar la malla vial de 73 barrios de la ciudad de Cali y ya recaen sobre este proceso algunas dudas.



Las alertas las prendió la concejal Diana Rojas, quien esta semana afirmó que “hay serios indicios de que la Secretaría de Infraestructura, al parecer, amañó el proceso de selección para la contratación de la malla vial 2022”.



Explicó la cabildante que en el proceso de selección habían cuatro proponentes, tres fueron rechazados por incumplimiento de requisitos y, según ha denunciado, se adjudicó el contrato al Consorcio Vial 2022 “que ni siquiera tenía los papeles necesarios, está en ley de insolvencia y endeudado por $ 15 mil millones. Además, corrieron las fechas para favorecerlos”, dijo.



Agregó que tener un contratista con tan graves deudas y cuestionamientos pone en riesgo la ejecución del contrato, en el que está en juego la rehabilitación de las calles y carreteras de la ciudad.



Lea también: Tras 15 días del cierre de la Plaza de Cayzedo, concejales cuestionan poco avance en obras



El Consorcio Vial Cali 2022, que ejecutará este proyecto, está conformado por las empresas Ingevolco con el 50 %; Meyan S.A., con el 45 % e Inversiones Hindel S.A.S., con el 5 %.



Pero la recomendación de que la ciudad y los entes de control pongan la lupa en este contrato no es solo de algunos cabildantes (cuatro apoyaron enviar una solicitud de investigación a la Contraloría General de la República), esta advertencia también proviene del sector privado.

De hecho, el Laboratorio Ciudadano Mi Cali Contrata Bien también está haciendo algunas recomendaciones.



María Isabel Alvarado, vocera de esta organización, recordó que la inversión en la recuperación de la malla vial de la ciudad iba a realizarse a través de un convenio interadministrativo entre Emcali y la Secretaría de Infraestructura, propuesta que fue cuestionada en su momento.



“Destacamos que en aras de la transparencia, finalmente, se abrió un proceso de licitación bajo los parámetros de los pliegos tipo. Sin embargo, no deja de llamar la atención que, tres de los oferentes fueron rechazados por no cumplir requisitos habilitantes en la convocatoria, terminando el ejercicio con un único oferente al que se le adjudicó la contratación”, dijo Alvarado.



Le puede interesar: Villacarmelo pide ayuda: hay más de 60 familias incomunicadas por las lluvias



Agregó que los interesados en el proceso de licitación presentaron casi 80 observaciones, destacándose los comentarios acerca del presupuesto, plazo y riesgos, y a pesar de revisarse el proceso por múltiples interesados, finalmente solo se recibieron 4 ofertas.



“Lo anterior coincide con la dinámica de otros procesos de licitación realizados en 2022, en los cuales han sido recurrentes las observaciones de los interesados sobre los presupuestos y precios, lo cual se ha traducido en una muy baja participación de oferentes, que en lo corrido del año registra un promedio de tan solo 2 proponentes por licitación”, dijo María Isabel Alvarado.



Se teme que durante la ejecución del proyecto de recuperación de la malla vial de la ciudad, que será en los próximos seis meses, se le tengan que realizar anexos al contrato, lo que implicaría mayores costos.



Sobre el tema, Edwin Maldonado, director del Comité Integremial y Empresarial del Valle, dijo que “la ciudadanía, el sector empresarial y la sociedad civil, en general, deben ser parte activa en el desarrollo de la ciudad, es importante estar atentos a los diferentes proyectos, pues a través del seguimiento y vigilancia de los contratos se puede garantizar una correcta ejecución de los mismos”.

¿Qué dice la Administración?

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura de Cali informó que de los cuatro proponentes que se presentaron a la convocatoria, solo el Consorcio Vial Cali 2022 cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.



Lea aquí: Disponen $9.200 millones en indemnizaciones para víctimas del conflicto armado en Cali



Agregó la dependencia , en un comunicado, que si bien una de las empresas que integran el consorcio se encuentra en reorganización, esto no la inhabilita “y menos debe rechazarse para participar en procesos de contratación, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006”.



Según la Alcaldía, este contrato no tiene anticipo, por esto la carga de la financiación la tiene en su totalidad el consorcio. Por lo tanto, “se aleja de la verdad la concejal Rojas al tratar de desinformar a los caleños, manifestando que se dieron plazos de manera ilegal, inventando causales de rechazo con hechos imprecisos y falta de argumentos legales que la llevan a afirmar que el contrato estuvo ‘amañado’”, aseguró la Secretaría de Infraestructura en su comunicado.