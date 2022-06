Tras 15 días del cierre de la Plaza de Cayzedo, concejales cuestionan poco avance en obras

Tras completar quince días del cierre de la Plaza de Cayzedo, concejales de Cali cuestionan que las obras no se están ejecutando. Aunque hace una semana la Alcaldía anunció que está listo el cronograma de trabajo para el plan de este icónico sitio de la capital vallecaucana, los cabildantes aseguran que no existe un organismo coordinador de este proceso.



El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, consideró pertinente que tanto los vendedores informales como el habitante de calle y las trabajadoras sexuales, reciban atención prioritaria. “El plan de manejo de la plaza de Cayzedo demanda que se den condiciones de autoridad para evitar que una vez se devuelva la plaza se ejerza control y no volvamos a la informalidad”, expresó Arroyave Botero, quien también solicitó fecha de inicio y de entrega de las obras.



También la concejal Alexandra Hernández cuestionó que no se defina la fecha del levantamiento de las vallas en el sitio. “No tenemos fechas concretas, menos presupuestos definidos para la recuperación de ese espacio”, enfatizó.



En ese mismo sentido, el cabildante Roberto Ortiz Ureña pidió que la Administración dé a conocer el “censo exacto de vendedores ambulantes y de trabajadoras sexuales”.



Además, señaló que después de que el Concejo anunciara el debate sobre el estado del lugar, se cerró la plaza seguramente para que no se denunciara lo que allí prolifera: prostitución, alucinógenos, comercio informal y otros servicios ilegales”.



Al respecto, el secretario encargado de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, informó que en la plaza de Caicedo no hay autorización para vendedores informales y fueron reubicados en zonas como la Calle Real y el Parque de los Poetas, desde el año 2012.



“Ello no quiere decir que no haya vendedores informales y en la caracterización que se hace hay 43 de ellos”, indicó Dranguet.



Además, el Secretario señaló que este cierre permitirá “identificar esos problemas que tiene la plaza, como son las ventas informales, habitantes de calle, ventas de alucinógenos y prostitución, actividades que están siendo monitoreadas para adoptar medidas o soluciones de fondo”.



De igual manera, la secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, indicó que desde 2021 se adelantan gestiones para recuperar la plaza de Cayzedo, en temas ambientales, control a vendedores, habitantes de calle y trabajadoras sexuales.



“En temas de prostitución la secretaría busca proteger los derechos fundamentales del ser humano, en ese caso, si las mujeres del gremio se sienten afectadas en sus derechos interviene la secretaria a mi cargo”, explicó Penilla.