¿Qué tanto lloverá el fin de semana? Alerta naranja en Cali por nivel del río Cauca

El Ideam informó que en las últimas horas ha habido un aumento en el nivel del río Cauca a su paso por el departamento del Valle. Cali, Candelaria, Yumbo, Vijes, El Cerrito, Guacarí, Buga, Yotoco, San Pedro, Tuluá y Riofrío están en alerta naranja.



Además, fue declarada la alerta roja en Jamundí, por el desbordamiento del río Cauca, y en Candelaria. La preocupación aumenta porque se espera que las fuertes precipitaciones se mantengan en los próximos días.



“Es muy difícil prever en qué momento exacto va a llover, tenemos una variabilidad climática gigantesca. Las agencias internacionales, como la NOAA y el CIIFEN, mantienen la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de la Niña por encima del 80 %”, manifestó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano.



El funcionario informó que está llegando agua al país tanto desde la parte sur del continente como de Nueva Zelanda y esa franja del mundo. De igual forma, sostuvo que se espera que el superávit de lluvias se mantenga por alrededor de 40 días más.



“El cambio en el clima llegó para quedarse. Desde el momento en que usted sale de su casa, debe estar consciente de ello, sabe que estamos en temporada de lluvias; nosotros no podemos controlar a las personas, por lo que cada uno debe estar alerta y ser muy responsable al respecto”, agregó Zamorano.



Una de las principales afectaciones en Cali, generada por las lluvias y los fuertes vientos ha sido la cantidad de árboles que se han caído, 27 en lo corrido del mes de octubre.



“Ante esta y otras situaciones, estamos atentos con nuestras diez estaciones durante las 24 horas del día. La temporada de lluvias hace posible cualquier emergencia, por lo que la ciudadanía nos puede contactar por la Línea 119”, manifestó el cabo Marco Antonio Gómez, coordinador de Telemática del Cuerpo de Bomberos de Cali.

De acuerdo al pronóstico de la CVC, el Valle del Cauca en su región Pacífica tendrá lluvias intensas durante el día y precipitaciones moderadas durante la noche.

En lo que respecta a posibles inundaciones en la ciudad, el gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, Humberto Serna, comunicó que el sistema “se ha venido comportando bien; no hemos tenido este tipo de situaciones graves. Hoy se empieza a evidenciar un poco la cultura ciudadana en el manejo de los residuos, ya no estamos recibiendo tanta basura”.



Justamente, el equipo operativo de Emcali está recogiendo de los canales, en promedio, 100 toneladas de residuos por día.



“La lluvia va a continuar, por lo que este trabajo conjunto tanto de cultura ciudadana como de operación de Emcali es el que nos va a permitir garantizarle a la población que la ciudad no sufra por las condiciones del invierno”, complementó el Gerente de Acueducto y Alcantarillado.

Plan en la vía al mar

La vía entre Dagua y Loboguerrero, que tuvo que ser cerrada por el Invías, ha empeorado en las últimas horas.



Las grietas en la carretera son cada vez más anchas y profundas. El terreno está en continuo movimiento y seguirá cediendo lentamente, según confirmó el Instituto Nacional de Vías.



En reunión con otros organismos de transporte locales y departamentales, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que el único trayecto habilitado para ir de Cali a Buenaventura y viceversa es la vía que conecta a Buga con Loboguerrero.

“Esto incrementa en 50 kilómetros el viaje, pero, además, aumenta el número de peajes, el gasto de gasolina y el tiempo; estamos hablando de, por lo menos, dos horas más de traslado. Por eso, estamos atentos a que salga un decreto que posibilite un ajuste tarifario en los peajes o que se exceptúe el pago de estos para el transporte público que sale de Cali a Buenaventura y viceversa”, expresó el Mandatario.



Además, se instó a los conductores y pasajeros para que estén muy alertas a todas las condiciones externas y que comuniquen a amigos y familiares si van a realizar este recorrido por la vía alterna.