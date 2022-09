¿Qué pasó con la polémica alianza para la planta solar de Mulaló? Responde el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez

En los últimos días, Empresas Municipales de Cali, Emcali, volvió a ser noticia por la alianza que iba a realizar con la compañía Klarzen, que fue cuestionada por diferentes líderes de la región.



Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, explicó que la organización tiene la facultad de hacer directamente alianzas, sin embargo, por transparencia, se decidió por una convocatoria pública para el proyecto de la granja solar, la cual al final quedó desierta.



El directivo, en entrevista con El País, dijo que hay muchos intereses políticos sobre Emcali, compañía que considera ha presentado un buen

desempeño, generando utilidades y siendo más eficiente, por ejemplo, reduciendo pérdidas y avanzando hacia nuevos negocios.



Destacó que siguen interesados en comprar las electrificadoras que la Nación pondrá a la venta, para lo cual necesitarían un socio.



¿Qué viene ahora, después de que se declaró desierta la convocatoria para conseguir un socio del proyecto de la planta solar de Mulaló?



Lo primero que quiero decir es que Emcali tiene la facultad de hacer alianzas estratégicas de manera directa, los hemos hecho, por ejemplo, con Directv y Amazon. Por curarme en salud, porque era una decisión de 20 años, decidí hacer un proceso público para encontrar alguien que trajera un capital de $ 150 mil millones y con experiencia en plantas solares, lo que no es fácil. Esto no es como elegir un contratista o un consultor, por eso ese proceso se demoró. Dimos todas las garantías, contestamos las inquietudes, al final llegaron dos con todos los requisitos cumplidos, pero empezó el ruido acerca de que los papeles suministrados no eran correctos.



¿Qué hizo el equipo? Verificar y por más que verificamos aún teníamos dudas, porque nos llega una certificación en inglés que viene de China, nos la pueden apostillar, decir que es la original, pero nosotros cómo confirmamos eso.



Lo preguntamos en videollamadas y después de la tercera que tuvimos con esa empresa, aún teníamos dudas y ante la duda, abstente. Por eso declaramos desierto el proceso. ¿Cómo consiguieron la información que tanto buscamos como empresa los contradictores? Es una buena pregunta, yo creo que esa información la consiguen del competidor. Si nosotros hubiéramos tenido interés en adjudicar esa alianza a alguien específico, para qué hacemos licitación pública, la adjudico directamente como era mi facultad.



¿Quedó arrepentido de no haber hecho una alianza directa?



No quedé arrepentido porque para mi juicio personal, una decisión tomada en un proceso público me blinda. Si lo hubiera elegido yo solo, directamente, y eso sale mal, sería solamente mi responsabilidad y a eso era a lo que no me quería enfrentar.



Algunos cuestionan que la decisión de declarar desierta la convocatoria la tomaron porque se armó el escándalo y no porque ustedes vieron inconsistencias...



Creo que es parte y parte. Hay que reconocer que los contradictores tuvieron una información que la administración no tuvo. A mí no me parece mal, ante el ruido que se estaba presentando, ante las dudas, tomar este tipo de decisiones. Creo que hubiera sido peor ser terco y quedarme con la adjudicación.



Más que en el resultado, mi pensamiento estaba en no comprometer a la empresa en algo en lo que la administración no estaba segura.

¿Ahora qué viene frente al proyecto de la granja solar?



Vamos a adelantar el estudio de impacto ambiental, que era parte del cronograma una vez se hubiera adjudicado la licitación. Por otro lado, le pediremos a la Unidad de Planeación Minero Energética que nos corra la fecha de la puesta en operación de la planta, que estaba prevista para diciembre del 2023.



Tengo dos planteamientos: He buscado los socios naturales, cuando uno va a ser socio durante tanto tiempo, pues requiere un poco más de robustez, de nombre, por ello quisiera proponerle a Celsia que me acompañe en la construcción de la planta solar. Tuvimos varios interesados, como GreenYellow, los canadienses, entre otras empresas, pero no nos ofrecían un buen precio, por eso decidimos abrir la convocatoria.



Vamos a seguir adelante con el plan técnico y miraremos, en lo que queda este año, sí buscamos un socio para hacerlo de manera directa o volvemos a subir el proceso.



¿Siente que todos los ojos están puestos en la contratación de Emcali?



Creo que hay algo de política, pero también creo que nos hemos atrevido a hacer cosas que nunca se habían hecho en esta empresa. Hemos dado unos saltos bastante importantes porque hemos tenido la berraquera de proponer cosas como la granja solar, la medición inteligente. Esta compañía estaba en un letargo de decisiones y nosotros las hemos tomado, por eso hoy se encuentra en un buen momento financiero, técnico y con la posibilidad de crecer en otro tipo de negocios.



Pero las críticas no paran, por ejemplo, el senador López comentó en redes que hay contratos que se otorgan a un solo oferente o que se compran cosas con precios más altos que los del mercado...



Creo que en esta empresa pasa algo, incluso, desde la época en la que el senador Alexander López trabajaba acá. Se tercerizaron muchos procesos y algunas compañías llevan 20 años contratando con Emcali, a tal punto que han hecho una simbiosis tan alta que es muy difícil dejarlas por fuera. No es una situación que se debería enrostrar a esta administración, son decisiones que se tomaron hace mucho tiempo y las dejaron crecer.



Por ejemplo, labores de corte, instalación, normalización. Todos estos procesos en los que ya no tenemos tanta operación, pues eso se tercerizó hace 20 años y los contratistas adquirieron mucha experiencia, específica en tema eléctricos y de telecomunicaciones.



Frente al costo de los paneles solares, la información que tuiteó el Senador sale de un periodista que creo fue irresponsable. Se dice que compramos paneles por un valor más alto del mercado, pero resulta que no se puede comparar esa información porque nuestros paneles no son solo ese elemento, el valor incluye estructuras de soporte, tableros, acometidas, obras, entre otras cosas. Mientras que el precio con el que nos comparan es solo de paneles; si los equiparamos de esa misma forma, incluso los de Emcali serían más baratos.



Hay dos contratos que están en el tribunal de arbitramiento, como el de la planta de San Antonio y el mantenimiento de la planta de Cañaveralejo, ¿en qué estado se encuentran?



Quiero recordarle que esos contratos fueron licitados en la Administración Armitage, licitados a la carrera, sin normas técnicas y ese tipo de cosas nos ponen en riesgo, pues los contratistas aprovechan eso para llevarnos a los litigios. Estas son cosas heredadas y nuestros contradictores pidieron a la Contraloría una intervención especial, en la que se investigaron las vigencias 2019, 2020, 2021 y parte del 2022 y los únicos hallazgos fueron en los de contratos del 2019.



¿Por qué algunos contratos siempre terminan en demanda?



Emcali tiene una situación particular, está cobijada por la Ley 142 y no por la Ley 80 que le da unos poderes unilaterales a las empresas, a las alcaldías y gobernaciones, como la posibilidad de multar o declarar la caducidad de un contrato. En la Ley 142, esos poderes exorbitantes no son de nuestro resorte, entonces Emcali nunca pudo multar al señor de la Ptar ni caducar el contrato porque no tenía esos poderes.



Por eso, ahora nosotros estamos pidiéndole permiso a la Comisión Reguladora para usar esos poderes, como caducidad, multas en el cuerpo de los contratos para que la Administración tenga dientes.



¿Usted cree que se ha sido injusto con Emcali?



Yo creo que sí, se ha sido injusto porque se mueven muchos intereses políticos, incluso, me atrevo a decir que son intereses de quienes quieren que gane o no gane una empresa en una licitación. Nosotros lo que hacemos es cumplir nuestro papel en pro de la compañía, más allá de lo que dicen los contradictores políticos.



¿Emcali sigue interesado en comprar las electrificadoras que venderá la Nación?



Nosotros contratamos a una banca de inversión especializada en energía, con ellos hicimos una valoración interna de la empresa y vimos que tenemos la capacidad suficiente para, con un socio, porque solos no podríamos, juntarnos y ofertarle al Gobierno por la parte que tienen en cinco electrificadoras.



También hicimos una valoración de esas empresas y sabemos que hoy podríamos mejorarlas con nuestra experiencia técnica, por ejemplo, en pérdida de energía, en costos operativos y podríamos hacer que esa eficiencia se traduzca en utilidades para esas firmas y utilidades para nosotros. Solos no lo podríamos hacer porque es un negocio que puede costar $ 1.2 billones.



La banca de inversión también recomendó que un posible socio puede ser Celsia, nosotros somos dueños del 18 % de esta compañía. Celsia es una empresa de unos rendimientos y de una capacidad operativa muy importante, sería muy buen aliado.



¿Han tenido acercamientos con ellos?



Tenemos un acercamiento y quisiéramos ir con ellos para hacerle la oferta al Gobierno. Más allá de eso, este tipo de operaciones implican ir por 5 millones de clientes en el país, duplicar los ingresos de energía le traería beneficios a Emcali y la ciudad, tal vez, por el orden de un billón de pesos en 10 años.



¿Qué otros proyectos están desarrollando?

Gracias al cambio de objeto social de la empresa estamos en varios negocios, por ejemplo, asesorando al acueducto de Buenaventura para la retoma de la concesión. Vamos a adelantar un proceso con el Fondo Todos Somos Pacífico por más de $ 13.000 millones para instalar celdas fotovoltaicas en corregimientos no interconectados del Pacífico. Nos hemos vuelto contratistas y ejecutores de proyectos en otros territorios.

Juan Diego Flórez

- "Cuando uno es funcionario siempre está expuesto a que estén revisando sus actuaciones y más cuando en Emcali hay 23 sindicatos que han querido direccionar tantas cosas”.



- “No estoy interesado en ser candidato, estaré aquí hasta que el Alcalde lo diga. No tengo interés de renunciar para aspirar a otra cosa”.



- "Hemos denunciado no solamente contratistas que nos ponen cartas y certificaciones falsas, hemos intentado llevarlos a las consecuencias jurídicas para que respondan por ese tipo de cosas”.