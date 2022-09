Casi 900 habitantes de calle en Cali dejaron de recibir comida y atención psicosocial

En riesgo se encontraría la atención que por más de 20 años ha brindado la Fundación Samaritanos de la Calle en la ciudad, a través de servicios como el restaurante y el hogar de paso para las personas en situación de calle. También rehabilitación con profesionales en trabajo social, medicina, psicología y odontología.



Así lo denunció la exconcejal de Cali, Diana Rojas: “Son 890 personas que hace mes y medio no reciben la comida y la atención que la fundación les estaba brindando todos los días, ya que la Alcaldía no ha querido girar los recursos que necesita la organización para continuar con su trabajo”.



Según Rojas, la Administración Municipal es la responsable de brindar apoyo a las casi 6000 personas que por una u otra razón viven en las calles de Cali, de acuerdo con las cifras que reporta la Secretaría de Bienestar Social.



Esto porque el contrato entre la Alcaldía y la Fundación, que permite la sostenibilidad económica de la ayuda, venció el pasado 24 julio y aún no se ha renovado.



“Durante unos días Samaritanos prestó el servicio con sus propios medios, esperando que el alcalde Ospina destinara los recursos para continuar con el programa, ya que tiene la autorización del Concejo y lo puede hacer de inmediato, pero resulta que no lo ha hecho porque los más vulnerables no son su prioridad”, cuestionó Rojas.



Además, advirtió que detrás de esto se escondería la posible intención de conseguir un nuevo operador.



y agregó: “Mientras cuadran eso, los habitantes de calle deambulan por la ciudad buscando comida, donde bañarse y lugares para dormir”.

El País conoció que, efectivamente, la Fundación Samaritanos no ha renovado el proyecto con la Alcaldía, por lo que no se está atendiendo a la población vulnerable.



Sin embargo, desde ese organismo se sigue brindado ayuda a algunos habitantes calle, producto del voluntariado de algunas personas.

Al respecto, la secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla, aseguró que la Alcaldía está atendiendo la situación a través de comedores comunitarios y en territorio.



También “estamos haciendo los trámites administrativos y presupuestales respectivos para en el menor tiempo posible poder volver a sacar la convocatoria pública que se hace para escoger el operador de atención integral a los habitantes de calle”, precisó la funcionaria.