Las medidas que exigen los caleños para frenar las caravanas de motos

Críticas a la labor de las secretarías de Movilidad y Seguridad y Justicia generó el más reciente despliegue de al menos 300 motociclistas que en caravana se desplazaron, sin ninguna restricción, por las vías del Bulevar del Río, en el oeste de la ciudad.



Los hechos divulgados a través de diferentes redes sociales se presentaron el jueves en la noche y se han anunciado más para este fin de semana.



Ante lo ocurrido, desde la Secretaría de Movilidad se informó que, con apoyo de la Policía, la tarea se enfocó en cerrar el Túnel Mundialista y el hundimiento que hay en la Autopista, a la altura de Comfandi El Prado, para evitar el paso de la caravana y el estacionamiento de los conductores.



Además, explicaron que su función en estos casos es aislar los sectores con cierres, como los que hicieron, no solo para evitar complicaciones con las personas que van transitando por esos lugares, sino por el bien de quienes participan en las caravanas.



Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, entre tanto, se confirmó que ya sabían que los motociclistas “iban a dar una rodada por la ciudad”.



Según Jimmy Dranguet, líder de esta dependencia, “teniendo en cuenta la información se articularon operativos entre la Policía, Movilidad y Seguridad y Justicia para imponer los comparendos respectivos”. Sin embargo, todavía no hay datos relacionados con el número de motociclistas sancionados por hacer parte de la caravana.



Frente a la preocupación de los ciudadanos por lo que está ocurriendo en las vías de Cali, Dranguet aseguró que se está coordinando con líderes de clubes de moteros para que ellos puedan realizar sus actividades en la periferia de la ciudad y no generen problemas a la movilidad.



“Entendemos que quieren hacer sus actividades extremas deportivas, pero hay lugares en donde lo pueden hacer y no utilizar las vías principales o espacios deportivos, como ha venido ocurriendo”, dijo el funcionario.



Ante este pronunciamiento, desde la Asociación de Clubes de Moteros de Cali pidieron que se aclare la información ya que, según ellos, “quienes propician este desorden no hacen parte de los clubes organizados”.



El País conoció también que la Policía y demás autoridades a cargo de evitar alteraciones, como las que generan las caravanas, tienen ya identificadas a las personas que las promueven, pero en la práctica no se ha podido hacer nada para evitarlas y anticiparse a los hechos.



Para el concejal Fernando Tamayo, la autonomía que parecen tener las caravanas de motos evidencia la ausencia de autoridad en Cali.



Consideró que es inaudito que, aun cuando ya se sabía de dónde iban a salir los motociclistas, no se haya podido hacer nada. “La única manera de controlar lo denunciado es a través de la judicialización de quienes participan ya que, con su comportamiento, afectan el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía”, recomendó Tamayo.



Por su parte, la cabildante Natalia Lasso calificó como inaceptable que la movilidad de la ciudad entre en crisis por culpa de un grupo de motociclistas que no quieren acatar la ley. Además de ausencia de autoridad, Lasso ve lo ocurrido como una falta de cultura ciudadana. “Si la autoridad no actúa y es flexible, es muy difícil que las personas entiendan el mensaje”, advirtió.



El caleño Juan Camilo Cock, quien ha trabajado en temas de cultura ciudadana, aseguró que caravanas de motos como las de hace un par de días parecieran ser una forma de entretenimiento para muchos jóvenes, que tienen como prioridad generar caos y retar a las autoridades.



A eso se suma que “los motociclistas ven como poco probable ser sancionados, y eso lleva a que más personas infrinjan las normas y se convierta en un círculo vicioso. Alrededor de las motos y su comportamiento se ha configurado una tormenta perfecta”.

Algunos datos

- La convocatoria a las caravanas de motociclistas son públicas y se rotan a través de las redes sociales.



- La mayoría de los participantes practican stunt, que consiste en alzar la llanta delantera de la moto e inten- tar estar así el mayor tiempo posible.



- El nuevo reto de esta comunidad es sostener la moto en el aire mientras se quitan la camisa. Los videos son subidos a redes.