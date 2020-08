¿Qué pasará con el regreso a clases presenciales en el Valle?

Erika Mantilla

Después de cumplir su cuarentena en casa, tras resultar positiva para covid-19, la secretaria de Educación del Valle del Cauca, Mariluz Zuluaga, cuenta su experiencia con la enfermedad, pero además vislumbra cómo la pandemia golpea al sector de la enseñanza y el aprendizaje, y los retos que se vienen para las próximas semanas.



Frente al temible coronavirus, cuenta que se sintió señalada por algunos allegados y que hay algo de discriminación al respecto.



Secretaria, ¿cómo se contagió de Covid-19?



No sé cómo me contagié. Yo tomaba todas las medidas de bioseguridad en mi casa y en la oficina. Ninguna persona con la que trabajo padeció la enfermedad y ningún miembro de mi familia. La verdad desconozco y seguramente me contagié de alguien asintomático y de allí el peligro de esta enfermedad.



¿Por qué se hace el examen del coronavirus?

Porque me dio una gripa e inmediatamente me hice la prueba. Sé que el covid-19 ha cobrado muchas vidas y sentí susto por contagiar a mi familia. Me dio un dolor de cabeza muy fuerte que me duró cinco días, pero finalmente no me dio tan fuerte y me recuperé en mi casa.



El Covid-19 es una enfermedad que hay que afrontar en la soledad para no contagiar a los que más se quiere. ¿Cómo sobrellevó esos momentos de aislamiento?



Aunque estaba aislada en mi cuarto y el contacto era casi nulo con la familia, la verdad es que podía seguir laborando, hasta que mi equipo de trabajo me sacó del chat para que pudiera recuperarme. Ya me hicieron la segunda prueba y salió negativa.



¿Hoy, cuál es su reflexión tras padecer el temido coronavirus?



Que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros. Desde el momento que supe que tenía Covid-19, como era mi deber, le informé a la señora Gobernadora, a los funcionarios de la Secretaría de Educación y a la comunidad educativa a través de las redes sociales y recibí manifestaciones de solidaridad, pero no puedo ocultar que he vivido en carne propia situaciones de señalamiento; desde reproches por no guardar silencio (lo que hubiera sido un acto desleal con la comunidad) hasta dolorosas advertencias para evitar la discriminación hacia mí y mi familia, y eso me golpeó.

Cambiemos de tema, Secretaria. Mucho se habla del regreso a clases, de la alternancia, de la flexibilización curricular. ¿En qué va todo ese proceso?

Estamos trabajando en un documento orientador sobre la flexibilización curricular que se necesita en estos tiempos de pandemia, es importante que tengamos un currículum flexible que se acomode a las necesidades de la educación desde el hogar. Aquí deben primar nuestros estudiantes, vamos a necesitar una nueva cultura académica, con las nuevas formas de relacionarnos. Hay que integrar definitivamente las tecnologías de la información, Tics, como medio de enseñanza.



Frente al regreso a las aulas, ¿cuándo se puede dar?



Hoy los colegios públicos están funcionando de manera virtual -Calendario A- y los privados comenzaron a entrar a clases virtuales desde la semana pasada y esta semana entra la gran mayoría de ellos -Calendario B-.



¿Cómo van a operar los colegios privados del Valle frente a esta fase de la pandemia?

El Ministerio de Educación les dio la potestad para entrar a las aulas, si lo deseaban, en el modelo de alternancia. La mayoría de instituciones privadas del Valle escogieron seguir en educación virtual, pero hay otras, donde hay el aval de los padres y docentes, que decidieron, por ahora, hacerlo dos o tres veces a la semana. Otras instituciones proyectan empezar la alternancia en las próximas semanas.



¿Qué tanto ha golpeado la pandemia a los colegios privados?



En términos generales los más golpeados han sido los jardines infantiles. En los colegios privados, en general, se registra una deserción entre el 5 % y el 8 %, y en las instituciones públicas estamos hablando de una deserción del 3 %. Son cerca de 3000 niños.



Le voy realizar preguntas frente a inquietudes que me transmitieron algunas familias. Por ejemplo, ante el temor de la pandemia hay padres que optaron por no matricular a los niños para este año escolar y protegerlos, ¿esto es apropiado?



Desescolarizar los niños nunca será apropiado. Sé que algunos padres lo han pensado, pero esos niños que están estudiando en casa y que continúan con las clases virtuales desde allí están ocupando un espacio de tiempo vital en su proceso de aprendizaje. Si no, se quedarían encerrados sin hacer nada. Desde el sector público, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme.



Antes de la pandemia teníamos un 30 % de los estudiantes en virtualidad y ahora, con la entrega de 40.300 tarjetas SIM, ya pasamos al 70 % y eso es un esfuerzo de la gobernadora Clara Luz Roldán.



¿Usted cree que la educación pierde calidad a través de esta alta carga de enseñanza virtual?



Hay que ser sinceros y la educación presencial tiene muchas ventajas y nunca será igual a la virtual. Obvio que no es la misma calidad, si hoy se hacen las Pruebas Saber seguramente no vamos a tener las mismas calificaciones del año pasado y será así en todo el país.



Nosotros, en los colegios públicos del Valle, tenemos un alto porcentaje de instituciones educativas que están en zona rural y muchos tienen problemas de conectividad que apenas estamos solucionando. Estamos comunicándonos a través de Whatsapp, correo electrónicos, tenemos maestros que están llevando los talleres a sus estudiantes en mula, chivas, ‘yipetos’, les llevan impresas las tareas que tienen qué hacer y eso es muy destacable.



Con la situación económica muchos padres que tienen a sus hijos en colegios privados consideran que las instituciones podrían ser más solidarias teniendo en cuenta que con la virtualidad son muchos los costos que se ahorran, ¿qué piensa al respecto?

Aquí hay de parte y parte. Los colegios privados tienen que cubrir muchos costos y a su vez los padres de familias ya no están invirtiendo en el tema de transporte y alimentación en la institución. En algunos casos ha sido difícil que cedan ambas partes.



Pero conozco casos de colegios privados que realizaron descuentos hasta del 30 % en su pensión, incluso algunos exoneraron matrícula, pero hay otros colegios que en serio no quisieron ceder. Allí el Ministerio de Educación es el que entra a realizar los controles, pero como el colegio tiene un contrato privado con los padres eso se rige por el derecho privado.



¿Qué piensa de los padres que tienen a sus hijos viendo las clases virtuales y que contemplan que los niños repitan el año cuando vuelva la presencialidad y pase la pandemia, en aras de la calidad de la educación?



Es respetable lo que piense y decida cada padre porque cada familia tiene sus miedos y sus angustias. Muchos expertos sostienen que este tipo de circunstancias les dará a los niños y a los jóvenes competencias para enfrentar la vida. Esta situación les servirá para que se empoderen en muchos roles y sobre todo en la parte humana, más allá de la matemáticas, las ciencias y el español.



Ojo, con esto no quiero decir que estas asignaturas básicas no sean importantes. Tengo casos de padres del sector privado que pasaron sus hijos a la educación pública porque con la pandemia se quedaron sin trabajo, pero resulta que en los colegios públicos están a mitad del año, entonces a esos niños los recibieron en esas instituciones públicas, pero repitiendo.



¿Usted ve cerca la posibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas a través del modelo de alternancia?



Para comenzar a pensar en eso los alcaldes de cada municipio deben crear primero los comités de seguimiento para el regreso seguro a clases. En esos espacios hay representación de toda la comunidad académica. Ellos son los que evalúan cuál es el momento indicado de iniciar las clases y bajo qué modelo. Hoy la situación es muy delicada, los niños y los jóvenes están afrontando una crisis grande en su parte emocional. Están confundidos, angustiados, ellos son conscientes de la pandemia, pero no saben qué va a pasar, ellos quieren ver a sus compañeros y profesores. Yo me reuní virtualmente con los personeros y muchos quieren regresar a clases, pero el padre de familia tiene miedo do que se contagien de coronavirus. Pero en la mayoría de los municipios ya están evaluando.



¿Qué avances de esos municipios le han comunicado?



Por ejemplo, hay zonas rurales donde hay pocos estudiantes, en donde docentes, estudiantes y padres se pusieron de acuerdo para regresar. No ha pasado, pero están evaluando ese regreso seguro. Ellos van con cautela.

¿Cuáles serán los pasos a seguir por parte de la Secretaría de Educación del Valle ante este panorama?



Seguiremos reduciendo la brecha con herramientas digitales y conectividad, tanto en lo público como en lo privado. Por ejemplo, estamos trabajando en la compra de tabletas digitales para entregarles a los estudiantes; continuaremos distribuyendo tarjetas SIM para conexión a internet; el Gobierno anunció la llegada de computadores tanto para docentes como para estudiantes y, por último, estamos trabajando fuerte en el proceso de educación virtual para los docentes del Valle del Cauca. También viene un apoyo de plataformas educativas.



Adecuaciones

¿Cómo mejorar las medidas de bioseguridad en los colegios públicos del departamento?



Ya estamos en el proceso de adquirir esos elementos de bioseguridad donde vamos a dotar a las instituciones de lavamanos portátiles, tapetes, termómetros y dispensadores de jabón. Pero, además, la gobernadora Clara Luz Roldán gestionó algunos recursos para mejorar las baterías sanitarias de nuestros colegios. No podremos llegar a todas las instituciones, pero vamos a priorizar donde más se necesitan para que nuestros estudiantes puedan contar con todas las medidas de bioseguridad cuando regresen a sus clases presenciales.