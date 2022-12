¿Qué hacer ante un accidente con pólvora? El llamado de autoridades para evitar más quemados en diciembre

A tan solo 7 días de haber iniciado diciembre, ya se han registrado un total de 42 personas lesionadas por la manipulación de la pólvora en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, INS.



Asimismo, en el Valle del Cauca, de acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, se han registrado cinco casos de lesionados, entre ellos tres mayores de edad y dos niños en los municipios de Tuluá, Ansermanuevo y Yumbo.



Todo esto sucede pese a las campañas para evitar el uso de estos materiales. Precisamente, ayer la Gobernación lanzó la campaña ‘Con la pólvora mientras más lejos, mejor’.



“Queremos que tengan unas fiestas decembrinas tranquilas, que cuidemos especialmente a nuestros niños de las lesiones con pólvora, que esta sea manipulada por gente experta y que las personas que toman licor no toquen la pólvora; así, nuestras familias pueden terminar el año en tranquilidad”, aseveró la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.

Antioquia lidera la tabla de quemados en el país con 13 casos, le sigue el Valle del Cauca con 5 y Quindío y Tolima con 3, según datos actualizados hasta el 6 de diciembre.

Cuidados a tener en cuenta

La pólvora no es la única razón por la que muchos llegan a los centros de salud en Navidad, ya que “en diciembre, como es una época que la sentimos como algo especial, entonces hacemos cosas diferentes que nos llevan a las improvisaciones. Por esta razón, las personas pueden presentar quemaduras por líquidos calientes, se les puede estallar el horno, por aceite o por una sobrecarga en los tomacorrientes que provocan incendios”, explicó la doctora Ana María Robledo, especialista en Cirugía Plástica del Grupo de Quemados de la Clínica Imbanaco.



Pero los casos más graves que ocurren, según la doctora, tienen que ver con la manipulación de pólvora. La peligrosidad de esta radica no solo en el grado de la quemadura, sino en la explosión que esta genera, pues el riesgo de perder una extremidad en ese caso es latente. Esto dificulta tanto el tratamiento como el tiempo de recuperación.



“La única recomendación es que si puede evitar la pólvora, hágalo. Esto es innecesario y debemos limitar su uso. Incluso, las chispitas o bengalas pequeñas que les dan a los niños tienen unas temperaturas de entre 300°C y 600°C, por lo que basta solo un segundo para que rompa la retina y el menor quede ciego”, expresó la doctora Robledo.

Para el año 2021 se registraron 1174 lesionados por pólvora en el país, entre los que hubo 365 menores de edad y 810 adultos. De estos, 353 personas estaban alicoradas.

¿Qué hacer ante un accidente con pólvora?

Es importante conocer cuáles deben ser los pasos a seguir en caso de que se necesite brindar primeros auxilios tras una quemadura.



Se debe tener en cuenta que cada herida se debe tratar dependiendo del grado de afectación que se cause: las quemaduras de primer grado pueden ser tratadas en casa. Para algunos casos de segundo grado y las de tercer grado se debe recurrir a urgencias, y ser conscientes de que, dependiendo de la gravedad, puede haber hospitalización.



Generalmente, los pacientes de segundo grado que deben buscar asistencia médica son aquellos en los que el tamaño de la herida es considerable o cuando se presenta en una zona corporal sensible, como el rostro, la cabeza o los genitales.



Para la aplicación de los primeros auxilios, el primer paso es aislar al paciente de la fuente de calor. Luego, hay que tratar la lesión.

“Se pone a la persona en el chorro de agua al clima entre 15 y 20 minutos, no agua helada porque puede complicar el cuadro (puede generar quemaduras por frío). Transcurrido ese tiempo, lo más importante es cubrir con un trapo limpio la herida y llevar al herido a urgencias”, explicó Javier Danilo Salazar, director de la especialidad en Medicina de Urgencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Javeriana Cali.



Para la pólvora, los primeros auxilios son los mismos, explica el doctor Salazar, pero como estos casos involucran también la explosión, si la persona llega a perder alguna parte del cuerpo “se debe recoger la extremidad, poner dentro de una solución salina y esa bolsita ponerla dentro de otra con hielo para que no entre en contacto directo. De ahí, se debe llevar a la institución donde lo vayan a atender y allá se definirá cuál es el paso a seguir”.



Asimismo, la herida se debe limpiar solamente con agua, hacer una compresión directa de la fuente del sangrado, cubrir con un trapo e ir lo más pronto a un servicio de urgencias.

A propósito

Entre las recomendaciones que brindan los especialistas para prevenir que se genere una complicación mayor al momento de realizar los primeros auxilios a una persona quemada, está evitar tratar la herida con productos y sustancias adicionales al agua, ya que estas pueden generar infección, aumentar el dolor y empeorar el estado del paciente.



Esto incluye las cremas para quemaduras o hierbas medicinales. Hay que evitar usar, incluso, algodón para limpiar la herida, o aplicar remedios caseros, entre otros.



‘Los diablitos’, ‘volcanes’, incluso las conocidas ‘chispitas’ son un riesgo innecesario, que puede dejar una marca imborrable en la piel.