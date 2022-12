Emcali: cancelan cuestionado contrato para implementación de medidores inteligentes de energía

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó en la mañana de este martes que, por mutuo acuerdo, se canceló el contrato de Emcali con la Unión Temporal AMI 2022, que planeaba implementar nuevos medidores inteligentes de energía en Cali.



"Posterior a la denuncias que se realizaron hace un par de meses, la Alcaldía instaló junto con Emcali, una auditoría integral a este proyecto e identificó que era importante construir con el contratista una salida de mutuo acuerdo, lo que no significa que la ciudad de Cali no necesite un sistema de medición inteligente de los consumos de energía, tampoco que Cali no necesite una reducción de pérdidas no técnicas por este servicio y que Emcali no necesite una transición tecnológica", manifestó el Alcalde de la ciudad.



La cancelación del contrato permitirá a Emcali no recibir futuras demandas del consorcio AMI por la no realización de dicho contrato ya adjudicado.



"Este es un contrato que ha puesto en peligro y a generado daño reputacional importante la empresa en Cali y es inaplicable bajo las lógicas que hemos aplicado", añadió el mandatario local.



Hasta la fecha de suspensión aún no se había realizado ningún desembolso, por lo que los $215.000 millones de inversión que contemplaba el contrato continúan en las arcas del Municipio.



El Alcalde y voceros de confirmaron que Empresas Municipales de Cali informaron que la idea es reabrir un nuevo proceso contractual para la actualización de los medidores de energía en la ciudad, lo cual se daría en enero del 2023. "Iniciaremos un nuevo proceso a partir de enero y por lo menos se demorará tres meses en instalar la licitación.



Asimismo, Ospina aseguró que el motivo de la cancelación no fue por los presuntos sobrecostos que se habían denunciando semanas antes en el contrato. "En este momento no hemos identificado sobrecostos, no es esta estructura de sobrecostos la que motiva la cancelación de este proyecto por ambas organizaciones"