Ciudad Paraíso, el búnker de la Fiscalía, el edificio Cali Inteligente, entre otras obras a realizar en el centro, en los barrios El Calvario, Sucre y San Pascual, están en la mira para ejecutarse este 2021, con el fin de convertir a Cali en una ciudad competitiva.



Así lo sostiene Yecid Cruz, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, que se encarga de gestionar, promover y coordinar proyectos de renovación urbana en la capital del Valle.



Cruz, quien fue gerente de la Emru en la primera administración del alcalde Jorge Iván Ospina (entre el 2009 a enero del 2012) y quien también hizo parte de los estudios y diseños de las 21 Megaobras y del proceso constructivo de la Ciudadela Educativa Nuevo Latir, aseguró que el principal objetivo para este nuevo año es empezar las obras de carácter público de manera simultánea.



En entrevista con El País, explicó detalles de las obras claves en las que participa la Emru y señaló que lo que se busca con estos proyectos, aparte de impactar socialmente y de manera positiva a la comunidad, es también mostrar que Cali pasó de ser una ciudad con muchas dificultades a transformarse arquitectónicamente y urbanísticamente.



¿Qué hizo la Emru en Ciudad Paraíso en el año 2020?



La clave de estos procesos está en la secuencia y el orden para lograr atraer inversión de los privados, entonces para lograr esto, se debe empezar con los proyectos públicos e invertir en infraestructura, porque en un territorio que no tenga las condiciones mínimas de infraestructura, ningún privado va a invertir. Por eso concentramos nuestros esfuerzos en el 2020 en terminar la ampliación de la vía de la Carrera 12 y Calle 13, obra que empezó en marzo, pero la pandemia nos detuvo, en julio o junio retomamos la labor y hoy tenemos unos grandes avances en el sector donde no solamente es ampliar una vía, si no es hacer una reposición tanto a redes húmedas como secas.



Porque la gran apuesta en Ciudad Paraíso es volver a incorporar gente para que vuelva a vivir al centro de la ciudad.



También gestionamos obras como el búnker de la Fiscalía, el edificio de Cali inteligente, la estación central del MÍO. Lo que buscamos desde el 2020 es recuperar la confianza en el proyecto tanto en lo público, como en los privados y la comunidad. La importancia del proceso de renovación urbana no solo es en el campo arquitectónico, sino también en lo social.



¿Cuándo empezarían las obras del búnker de la Fiscalía?



Lo que hacemos es generar condiciones, somos unos posibilitadores y articuladores. De acuerdo a la gestión realizada y según las reuniones que hemos tenido con los representantes de la Fiscalía General de la Nación y sus directivas, el proceso constructivo del búnker empezaría en el segundo semestre. En estos momentos, el proyecto de La Fiscalía, como tal, está montado en página web, falta que llegue el grupo inversionista o contratista que se haga el adjudicatario para que firmen el contrato que hará la Fiscalía directamente.



Teniendo en cuenta el cronograma, en junio o julio sería la primera fase preconstructiva, donde el constructor tiene que revisar los estudios y diseños, y cerciorarse de las condiciones del espacio.

En el proyecto del búnker se invertirá $1.2 billones ¿Por qué es tan costoso este proyecto?



Esto es bajo un presupuesto realizado por la Fiscalía, donde el cupo aprobado para esta es de $1.2 billones, que incluye la construcción, el equipamiento e inmobiliario dentro de la edificación, laboratorios y mantenimiento. Pero en sí, este proyecto por metros de construcción, se puede estimar que, costará alrededor de $350.000 millones.



¿En qué consiste el proyecto de Ciudad Paraíso?



Ciudad Paraíso es un proyecto grande y muy complejo. Es multifactorial ya que son 4 planes parciales, uno que es la ciudadela de la justicia que lo compone el búnker y el edificio de ‘Cali inteligente’; la segunda es la estación central que va ser el centro comercial y la estación central del MÍO; el tercero será el proyecto de San Pascual que es habitacional; y cuarto lo que es el plan parcial del barrio Sucre, que sería el centro de rehabilitación integral para el habitante de calle.



¿Cuándo empezaría la ejecución del proyecto Ciudad paraíso?



Ya arrancamos las obras de la ampliación de la Carrera 12 entre la Calle 12 y la Calle 15, en este momento hay maquinaria y estamos muy próximos a terminar esta primera fase donde se hicieron las canalizaciones, reposiciones de redes, alcantarillas, cámaras y energía. Falta el asfalto y realizar la construcción de la ciclo ruta y andenes para entregarla.



Respecto a los edificios, tanto del búnker de la Fiscalía, como la estación central y el proyecto habitacional del Calvario, nuestros cronogramas lo estamos organizando para que todos arranquen en sincronía en el segundo semestre de este 2021. Esa es la gran apuesta, que empiecen simultáneamente. Así el proyecto se puede concretar mucho más rápidamente.

Ciudad Paraíso lleva 12 años de haberse anunciado y aún no inician la ejecución de los edificios. ¿Qué les dice a los caleños para que crean en el proyecto?



Lo más difícil ya pasó, que era la compra de los predios y la demolición; hoy tenemos alrededor del 40 % o el 50% de Ciudad Paraíso comprado y demolido. Entonces ya estamos en una fase muy importante, a pesar de que los arranques siempre son difíciles, y en las anteriores administraciones no le brindaron el apoyo suficiente al desarrollo de este, pues ahora yo sí creo que lo vamos a lograr.



¿Cuánto se ha invertido en el proyecto de Ciudad Paraíso? Y ¿cuánto falta por invertir?



El capital semilla como tal ha sido de $102.085 millones; en este se encuentra la inversión de $41.600 millones en la parte pública (Fiscalía, predios, vías) y alrededor de $60.485 millones en la parte privada (espacios habitacionales y el centro de rehabilitación). En sí, si se logra desarrollar todo el proyecto, podría jalar una inversión de $1.6 billones. Generando aproximadamente uno 90.000 empleos directos e indirectos, lo que caería muy bien en estos momentos de pandemia, donde se han perdido al menos 300.000 empleos en Cali.



Y sobre las otras obras del plan. ¿Cómo va el edificio Cali Inteligente y demás?



Nosotros con el edificio de Cali Inteligente estamos haciendo también la apuesta de empezar en el segundo semestre de este año; digamos que ya estamos haciendo todo el proceso para la compra de los predios faltantes para el edificio.



Y con la Estación Central, en este momento se tiene la totalidad de los predios del proyecto, es una realidad, y estamos afinando la última parte de los estudios y diseños. Una vez los tengamos, ya será Metrocali quien va adelantar todo el proceso de construcción y dentro del cronograma, queremos que esto salga también en el segundo semestre.



El proyecto de San Pascual va un poco lento, ya que es un proyecto que se viene adelantando en la compra del suelo, en la adquisición predial y esperamos tener la primera etapa terminada y consolidada este año.



Pero, otro proyecto importante es el proyecto de Centro de Rehabilitación Integral para el habitante de calle, en esta vamos a empezar apenas con su fase de anteproyecto. Este es un proyecto que se va a realizar en estos tres años, porque es un proyecto totalmente nuevo.

¿Cuál es la meta en este 2021?



Empezar las obras de Ciudad Paraíso en simultaneidad. Pero, la gran apuesta es tener una ciudad de 15 minutos, que es la tendencia mundial donde hay que tratar de minimizar los grandes desplazamientos y aprovechar todo lo que ya existe en la ciudad. Entonces, la meta es volver a traer a la gente a vivir al centro de nuestra ciudad.



¿Cuál fue la labor social de la Emru en pandemia?



En la pandemia nos articulamos con la Secretaría de Bienestar en el tema de las entregas de mercado, dimos aproximadamente 1700 raciones de alimentos. Repartimos en la primera fase casi 400 mercados, y logramos conseguir también para el 23 de diciembre unas pequeñas remesas para ayudar con el tema de seguridad alimentaria, y repartimos unas 350 o 380 remesas para llevar a las personas en estos momentos tan difíciles.

