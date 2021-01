Álvaro José Carvajal Vidarte

La Administración Municipal anunció el año pasado sus apuestas para el desarrollo y crecimiento de la ciudad durante el periodo 2020-2023, con lo que denominó los proyectos movilizadores -en total 57- plasmados en el Plan de Desarrollo, con una inversión de $18 billones.



No obstante, teniendo en cuenta las afectaciones económicas por la pandemia, desde varios sectores políticos y veedores ciudadanos consideran que en este 2021 es primordial iniciar la ejecución de varias propuestas movilizadoras que podrían reactivar la economía y generar crecimiento en la ciudad. Varias hacen parte de los 19 proyectos que se buscan financiar con el crédito por $650.000 millones, y que pretende generar más de 117.000 empleos.



De hecho, el concejal Juan Martín Bravo considera que no se puede seguir avanzando en unos temas y descuidar otros: “Hemos avanzado mucho en la atención del covid, pero hay que acordarnos que tenemos que construir ciudad y esperamos que todo arranque lo más pronto posible, porque van a preguntar: ¿qué avance tiene la ciudad?”.



Es por esto que el cabildante comenta que hay varios proyectos que este año “deben de ir sí o sí, ojalá lo más pronto posible”. Entre ellos, destaca el Bulevar de San Antonio, “un proyecto dinamizador turístico y gastronómico”.



Y de acuerdo con el director de Planeación Municipal, Roy Barreras, este está en proceso de contratar los estudios previos, “lo vamos a hacer en estos primeros días del 2021, y después, contratar los diseños. Este año será de estructuración para iniciar obras en el 2022”.

Otro proyecto importante, agrega el cabildante Bravo, es la terminación de la Avenida Circunvalar: “Es una de las megaobras que ha sido un dolor de cabeza por muchos años. Otro importante es reparar la malla vial; cerca del 70 % se encuentra en deterioro”.



En este sentido, el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, afirmó que el Plan Bicentenario de mantenimiento y rehabilitación vial, y la prolongación de la Av. Circunvalar son dos de los más importantes para este año.



“Son 400 km de vías que pensamos recuperar en el plan de vías ecosostenibles. Vamos a empezar con 20 barrios. Con la prolongación de la Avenida Circunvalar, en dos meses -finales de febrero- entregamos el tramo de la Carrera 73 a la 83. La segunda parte, que va desde la Cra. 83 hasta la 122, está en proceso de ajuste de los diseños”.



Indicó que dentro de lo establecido para el 2021, en cinco meses se terminará los ajustes a diseños. “En el segundo semestre sería la contratación, y empezando obras, a finales del año. Vamos a generar 6000 empleos”.



Por otro lado, el concejal Roberto Ortiz señaló que dentro de lo que se aprobó en el Plan de Desarrollo hay 19 obras que el Alcalde expuso eran las más importantes, de esas “me voy más por el edificio de Cali Inteligente, donde se pueden gestar recursos por cerca de $1 billón, a este le va a inyectar parte del empréstito y recursos del recaudo”.



Sin embargo, “pienso que todos los proyectos movilizadores este año se va en estudios y en licitaciones, el próximo año sería el inicio de estas obras, depende del recaudo y de lo que el Alcalde pueda hacer en gestión”, afirmó el cabildante, quien además, agregó: “Por lo que hemos conocido de Ospina, que durante su primera administración nos dejó la mayoría de megaobras pendientes, esta no va hacer la excepción. No es un buen ejecutor, hace ocurrencias y después tiene que solucionarlas otros alcaldes”.



No obstante, Ortiz dice que si el Mandatario “alcanza a culminar dos o máximo cinco obras sería mucho el sembrar en esta crisis económica”.

Este año se espera tener tres Centros para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y Social, de los diez que contempla el Plan de Desarrollo y al cual se ha destinado $ 10.117 millones del empréstito.

Entre tanto, la politóloga Lina Orozco manifiesta que con la crisis de salud, el impacto en la economía y en el bienestar de los hogares, la Administración “debe obligar a reordenar su agenda de prioridades, combinando proyectos de reactivación económica con políticas sociales que contrarresten la pobreza”.



Es más, la veedora Luz Betty Jiménez expresa que “la propuesta del Alcalde de realizar varias obras para reactivar la economía suscita una serie de interrogantes; se desconoce la forma de financiación de las inversiones y si su recuperación se hará con base en el incremento de los impuestos”.



Por parte, Gilberto Ramírez, coordinador encargado del Observatorio Cali Visible, señala que los proyectos priorizados son de gran relevancia, porque involucran todas las necesidades de la ciudad, como el incentivo a la educación en zonas vulnerables con la Universidad Distrital, y el crecimiento tecnológico con ‘Cali, Ciudad Inteligente’.

Sobre este último, Marcela Patiño, asesora del proyecto, explicó que hay un contrato interadministrativo vigente por $2.109 millones con Univalle “para hacer la primera fase de diseños, que va hasta marzo, la idea es culminar el 2021 con el edificio diseñado”. La construcción inicia en el 2022.



Por esta razón, el coordinador (e) de Cali Visible recalca que “la reactivación económica en el corto plazo no puede depender solo de los proyectos del Plan de Desarrollo, porque hay necesidades inmediatas. La inversión que se realiza en estudios no tienen un impacto global”.

Para el bulevar de San Antonio se aprobó vigencias futuras por $ 2.697 millones. Costo del proyecto oscila los $ 70.000 millones. Bernardo Peña / El País

Lupa a los contratos



En el desarrollo de los proyectos movilizadores, dice el concejal Bravo, “se debe poner lupa a los contratos para que los convenios se cumplan a cabalidad”. Asimismo, la representante a la Cámara por el Valle, Catalina Ortiz, indica: “Se tiene necesidad de transparencia. Esta Alcaldía ha tenido tendencia hacia convenios interadministrativos; es importante que el Alcalde y su administración tenga una actitud de recepción de críticas, que los contratos estén disponibles para examinarlos”.



Al respecto, el cabildante Roberto Ortiz anota: “Al Alcalde no le gusta hacer licitaciones, hace convenios interadministrativos y es para obviar la ley de contratación, el registro único que lo que hace es tratar de acabar con la corrupción, porque en estos convenios es difícil controlar; no es ilegal, pero es algo que se debe acabar”.

La mayoría de proyectos movilizadores se están formulando, lo cual para Gilberto Ramírez, de Cali Visible, “genera incertidumbre en cuanto a impactos económicos en el 2021”.

Universidad Distrital

Aunque la Universidad Distrital de Cali es de largo plazo, concejales consideran que es pertinente iniciar desde ya estudios y todo los relacionado a su desarrollo. Y de acuerdo con Jesús González, secretario de Gobierno, “en la actualidad, adelantamos el proceso de alistamiento institucional y de estructuración del proyecto que tendrá resultados precisos en marzo”.



“En el 2021 aspiramos a generar los diseños institucionales y de oferta educativa, identificar y adquirir, si es necesario, los bienes requeridos para sus procesos constructivos y de funcionamiento e iniciar –en el último trimestre– la construcción. En el segundo semestre, se generará movilización de recursos públicos que contribuirán a la reactivación económica”.



Microcréditos para empresarios



En el segundo semestre de este año se espera que aproximadamente 100 empresas puedan acceder al Fondo solidario y de oportunidades.



“Queremos entregar microcréditos -no pasarán de $10 millones- será de 1 millón, millón y medio, 3 millones; a una tasa muy baja porque queremos competirle al ‘gota gota’. Para este fondo acordamos $30.000 millones del empréstito, no podría ser menos, pues sino no generaría impacto”, explicó el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés.



A su vez, el funcionario señaló que ya se tiene un borrador para que se discuta en el Concejo, “esperamos que en junio sea aprobado ese fondo solidario que sería como la banca de las oportunidades”, anotó.

Al respecto, el concejal Milton Castrillón resaltó la importancia que tiene este proyecto para ayudar “a vendedores informales, al independiente, para obtener unos préstamos básicos fundamentales para que puedan emprender su propia empresa”. Además, afirmó que es posible que “este año se puede hacer realidad -el fondo- depende de la voluntad política y del tiempo con el que cuente el gobierno. Tuvo octubre, noviembre y diciembre para estructurar financieramente los créditos” .



No obstante, el cabildante Roberto Ortiz acotó que “no solo es importante prestarles plata sino también alivios tributarios a los empresarios”.