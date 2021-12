¿Qué dicen los Misak por el posible regreso de la estatua de Sebastián de Belalcázar a su pedestal?

¿Qué pasaría si la estatua de Sebastián de Belalcázar vuelve a ser instalada en su pedestal en Cali?, fue uno de los cuestionamientos que le realizaron a los indígenas Misak cuando llegaron a la capital del Valle este jueves.



Ante la incógnita del porqué regresaron no solo a la ciudad, sino específicamente al pedestal luego de que su comunidad derrumbó el monumento hace unos meses, los cerca de 40 indígenas que volvieron al lugar aseguraron que el propósito de su visita no tenía intenciones fuera del entorno pacífico.



"Nosotros, los pueblos milenarios, nunca perdemos la tradición de pensar de manera encadenada o trascendente los hechos; si bien hace seis meses se sanó y se puso en debate la memoria histórica del país, por eso la importancia de que sigamos viniendo a estos espacios", indicó el gobernador indígena Pedro Misak.



Teniendo en cuenta que las autoridades han comentado que se espera que en los próximos meses la estatua de Sebastián de Belalcázar vuelva a ser instalada en el oeste de la ciudad, el líder de esta comunidad indígena aseguró que, aunque "entienden la expectativa que genera el posible regreso del monumento, no entienden por qué la comunidad se preocupa al respecto".



"Entendemos la preocupación, no sabemos si es de toda la comunidad del Valle del Cauca la preocupación para que vuelvan a poner el monumento en este sitio tan importante. Pero simplemente es que nosotros no estamos debatiendo ni imponiendo los símbolos de poder dónde deben estar", comentó Pedro Misak.



Además, recalcó que sus visitas a la capital del Valle están asociadas a la historia y a las representaciones pluriétnicas que hay en la región y que, según manifestó, son ampliamente apreciadas en Cali. Por tanto, su visita "es una representación de culturas muy diversas, afro, indígenas, emberas, nasas y misak



"La ciudadanía debe entender la transformación de las ciudades y cómo nosotros movilizamos estas formas de reivindicación de los procesos de memoria; deben ser entendidas y se deben realizar discutiendo desde un proceso de la diversidad", precisó el Gobernador de los Misak.

¿Cómo llegó la comunidad Misak a Cali?

De acuerdo con lo detallado por el Secretario de Seguridad, el grupo de indígenas Misak llegó en la mañana de este viernes a Cali procedente del Cauca en un bus escalera o 'chiva'.



Este grupo, que está conformado por 20 mujeres, 10 hombres y 10 niños, entró a la ciudad sin inconvenientes y se movilizó hacia el sector de Puerto Rellena desde donde, luego de alimentarse, partieron hacia el oeste de la ciudad para visitar el pedestal donde estaba ubicada la estatua de Belalcázar.



"Ingresaron a Cali después de los controles y hacia las 11:00 a.m. manifestación su intención de ir al lugar donde estaba la estatua donde, además, se ha desplegado un dispositivo del Esmad", indicó Soler.



Según explicó el Secretario, los Misak aseguraron que su propósito en

el lugar era realizar algunas manifestaciones artísticas, por lo cual, solicitaron acompañamiento de representantes de Derechos Humanos para realizar su traslado.



"No hay ningún tipo de peligrosidad para la ciudadanía, se acompañan con Derechos Humanos y con el Icbf porque hay menores de edad. No se van a quedar allí, no han armado 'cambuches', eso no se va a permitir. Estamos haciendo acompañamiento con la Policía de Carreteras, así como con la Policía de Cali, Cauca y Valle", detalló.