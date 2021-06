¿Pueden vacunarse contra el covid los adultos de 40 a 49 años?, Salud Cali aclara dudas

Álvaro José Carvajal Vidarte

Durante este fin semana se conocieron varios casos de personas mayores de 40 años que fueron vacunadas en algunos megacentros de Cali, pese a no tener comorbilidades, un requisito obligatorio para acceder al biológico en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación.



Al parecer, esta información empezó a circular en la mañana de este sábado como un audio en Whatsapp. El País conoció algunos casos.



“Entre las 9:00 y 10:00 de la mañana me llegó una cadena que decía que estaban vacunando a personas entre 40 y 50 años sin comorbilidades en el Estadio Pascual Guerrero, entonces me arriesgué y me tocó uno de los tornos. Me tocó esperar mucho, pero logré que me vacunaran a mi prima, que tiene 40, y yo, que tengo 49 años”, contó una de las fuentes a este medio.

Esta situación también se replicó en la Universidad Libre, sede Valle del Lili. “A la 1:00 de la tarde me llegó un mensaje de unas amigas que decían que allí estaban vacunando sin restricciones a mayores de 40 años. Fui sola, hice la fila para acceder al biológico y me vacunaron a eso de las 3:00 de la tarde”, contó a El País una ciudadana caleña de 45 años, quien prefirió reservar su nombre.



Sin embargo, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que “si eso llega ser cierto, posiblemente se cometió un error por parte de las IPS, por lo que podrían realizarse auditorías para revisar las actas y remitir esa información a las autoridades pertinentes, porque las directrices del Ministerio de Salud nos dicen que las personas sin comorbilidades solo pueden ser vacunadas sin son menores de 50 años”.



Por consiguiente, la funcionaria hizo un llamado a los caleños que se abstengan de asistir a los puntos de vacunación si no cumplen con estas condiciones, ya sean los megacentros o las IPS vacunadoras.

Más de 700 mil dosis aplicadas

Un total de 702.996 vacunas anticovid han sido aplicadas hasta la fecha en Cali, de las cuales más de medio millón son primeras dosis, o sea casi un cuarto de la meta de personas a inmunizar en la capital vallecaucana, según el boletín más reciente de la Secretaría de Salud.



A esto se suma que alrededor de 3500 ciudadanos han accedido al biológico a través de la estrategia ‘Salud al barrio’, realizada por las Empresas Sociales del Estado (ESE) a través de ocho jornadas, desde el pasado 14 de mayo los días jueves y sábados.



Pampalinda, Los Chorros, Floralia, Comuneros II, Barrio Taller, Marroquín-Cauquita, Petecuy, Nuevo Horizonte, Orquídeas, El Jardín y el Obrero son algunos de los barrios beneficiados, en donde también se han llevado a cabo toma de muestras, labores de planificación familiar o atención en salud animal.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, aseguró que solicitó al Ministerio de Salud que en la ciudad se pueda realizar un piloto de inmunización masiva sin ningún tipo de barreras en la edad o condición de riesgo de los ciudadanos, ya sea laboral o de salud.



“En esta situación de orden público y social, Cali debe vacunar a todos los ciudadanos. La idea es que incluyan a la ciudad en la prueba piloto que están haciendo en otras capitales, donde abrieron a todos los grupos poblacionales. Es una solución y una forma en la que podamos mejorar todas las coberturas, acompañado de una apertura económica que es necesaria en este momento por nuestra condición social”, aseguró la funcionaria.

Y mientras se espera el visto bueno del Ministerio, en Cali ya se contemplan dos estrategias para ampliar las capacidades de vacunación. La primera es trasladar este compromiso a las empresas que tengan una nómina significativa de empleados, como el sector gastronómico y el de construcción, con quienes Torres ya se reunió hace pocos días.



De acuerdo con la Secretaria, “así como trasladamos la vacunación covid a las unidades residenciales, podemos disponer de equipos vacunadores para aplicar los biológicos en los conglomerados empresariales, de cara a facilitar el proceso y que la reactivación económica se dé con la seguridad de tener protegido el personal que está en cualquiera de las etapas de inmunización”.



Y la otra es que las EPS apadrinen el proceso de vacunación por comuna en Cali, por lo que los líderes de las Juntas de Acción Comunal, JAL, se articularán con las aseguradoras de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, ya sea en las dificultades de acceso por las condiciones actuales de movilidad o para desmontar mitos alrededor de la vacuna anti-covid.

Vacunas de Janssen llegarán esta semana

Este martes se espera que lleguen un total de 480.000 unidades de la vacuna Janssen, por lo que Colombia sería el primer país en Latinoamérica en recibir el biológico de esa casa farmacéutica, que solo necesita de una única dosis para lograr la inmunidad.



”Con esta vacuna vamos a iniciar la propuesta de vacunación diferencial, con el cual vamos a avanzar en unificación de etapas en poblaciones de los departamentos que nos han presentado propuestas”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



La primera distribución de estas vacunas se realizará en 27 departamentos, por lo que por cada región le pedirán a las secretarías de Salud que postulen dos municipios para realizar un piloto para analizar condiciones y capacidades.

Cada día en Cali se reporta un promedio de 1200 casos covid, además de entre 15 y 20 fallecidos diarios, según datos de la Secretaría de Salud Municipal de Cali.

Vacunación a embarazadas

Este fin de semana ya se abrió la posibilidad para que las mujeres gestantes y los niños mayores de 12 años con comorbilidades accedan a la vacunación en el Valle del Cauca.



En este sentido, las embarazadas recibirán el biológico 40 días después de haber dado a luz, “con base en la evidencia científica y con base en la recomendación de la Sociedad Colombiana y de Obstetricia”, según explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



En cambio, para los menores de 12 años en adelante, estos deben tener los siguientes antecedentes para recibir el biológico: artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante y vasculitis.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, destacó por su parte: “Es muy importante para todos vacunarnos y seguir manteniendo medidas de protección personal, mientras acabamos de lograr la inmunidad de rebaño y extremar las medidas hasta que pasemos este tremendo pico que estamos viviendo”.



Cabe recordar que en el departamento hay una ocupación del 98 % de las UCI, por lo que solo hay disponibles 23 camas en todo el Valle del Cauca.