Combinación de vacunas contra el covid-19 generaría eficacia del 100 %

Álvaro José Carvajal Vidarte

Recibir en una primera dosis la vacuna de AstraZeneca y en la segunda dosis el biológico de la farmacéutica Pfizer parece que será posible en los próximos meses. De acuerdo con los resultados preliminares de los estudios que aún cursan en España y Reino Unido, la combinación de vacunas ha mostrado buena eficacia e incluso produce más anticuerpos en las personas, es decir, genera una respuesta inmunológica más robusta.



El ensayo clínico que se realizó con 676 personas en España -menores de 60 años y sin antecedentes de SARS-CoV-2- a quienes se les aplicó una dosis de la vacuna de AstraZeneca y como segunda dosis el inmunizante de Pfizer, mostró resultados prometedores.



Según los resultados publicados en preprint -antes de la revisión por pares-, el 100 % de los participantes exhibieron anticuerpos neutralizantes 14 días después de la administración de la vacuna de Pfizer, y también se observó un aumento cuatro veces más en la respuesta inmune celular. Es decir que con la administración de esta segunda dosis se produjo una respuesta inmune superior.



Esto, dicen los especialistas, son resultados alentadores porque con la combinación de vacunas no solo se está buscando cómo mejorar la disponibilidad de los biológicos anticovid en el mundo, sino que también se podría conocer si al combinarlas podrían ser más efectivas y eficaces para el Coronavirus y sus variantes.

El presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, José Millán Oñate, explica que con la combinación de vacunas -según los estudios hasta el momento-, “suministrando primero la vacuna de AstraZeneca y después la vacuna de Pfizer, los resultados preliminares son muy buenos; lo que se ha encontrado es que son seguras, y no hubo alteración en las plaquetas que era una preocupación con la vacuna AstraZeneca con la posibilidad de los trombos; y lo segundo es que tiene una mayor activación en el sistema inmunológico generando mayor cantidad de anticuerpos, es decir, una respuesta inmunológica más robusta y eso puede generar una eficacia al 100 %”, resalta.



Además, el especialista precisa que los estudios no solo se hacen en busca de mejorar la disponibilidad de los biológicos sino también para ver su efectividad.



De hecho, Oñate, también infectólogo de la Clínica Imbanaco, dice que si la combinación de vacunas demuestra tener una efectividad superior a la que ya tienen individualmente los inmunizantes de AstraZeneca y de Pfizer -que es del 95%- “eso sería una ganancia inigualable para la humanidad”.



Cabe aclarar que para la combinación de vacunas anticovid, lo ideal es utilizar dos dosis que tengan plataformas o tecnología diferentes, por ejemplo una de vectores como la AstraZeneca y otra con RNA mensajero como la de Pfizer, ya que incluso, en la combinación de esta tecnología estaría el éxito de generar mayor inmunidad.



“Si se coloca dos dosis de la misma vacuna, a la primera -dosis- el organismo contesta de una forma muy energética y a la segunda dosis, como ya se acostumbro, ya no responde de una forma tan efectiva, es una posibilidad; en cambio, si se coloca una dosis de una vacuna y el refuerzo de otra vacuna, es como si se encuentra con dos diferentes, entonces genera una reacción importante en la primera y en la segunda aplicación”, explica el infectólogo Pío López, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica de Cali, Ceip.

En este sentido, Jorge Enrique Gómez, doctor en Ciencias Biomédicas e integrante de la Asociación Colombiana de Infectología, específica: “cada vacuna utiliza mecanismos diferentes para inducir la respuesta inmune y podría llegar a ser complementarios en estimular equipos de respuesta que hacen mucho mejor la memoria inmunológica”.



Y continúa: “La respuesta inmune a veces genera preocupación porque se hacen reportes de los anticuerpos neutralizantes, pero resulta que no es solo los anticuerpos importantes en la respuesta inmune, sino también la respuesta mediada por lo que nosotros llamamos la respuesta celular o la respuesta de memoria -que es la que permite que un individuo no contraiga una enfermedad determinada cuando entra en contacto con el que la causa-”.



De hecho, precisa que con la segunda dosis lo que se pretende es reestimular el sistema inmune, por eso, en los esquemas de vacunación una vez se aplica la primera dosis, “en las primeras dos semanas hay aumento de anticuerpos, pero la inmunidad celular es más demorada -se demora cuatro semanas-, por eso se hace esa segunda dosis buscando completar el estímulo de inmunidad celular. Y parece que la combinación de vacuna puede ser una alternativa buena, incluso se podrían controlar mucho más las nuevas variantes que están surgiendo”, asevera Gómez.



El especialista también subraya que se espera que con la combinación de vacunas se pueda tener una inmunidad que dure más del año, es decir, que se requiere un refuerzo al año con alguna vacuna.

De acuerdo con los resultados, se observó reacciones adversas leves como dolor en el lugar de la inyección y dolor de cabeza. No se registró eventos graves.



¿Cuándo se podrán aplicar en combinación?



Aunque hay resultados preliminares muy alentadores en la combinación de vacunas anticovid, aún los estudios no han pasado la evaluación en revista, por lo tanto “se necesita todavía esperar un par de meses más para que nos puedan contar la observación final de estos estudios y si definitivamente son mejores que hacerlo con la estrategia actual”, comenta el infectólogo José Millán Oñate.



El especialista de la Clínica Imbanaco anota que esta combinación “debe ser basada en el cumplimiento de los pasos del método científico bajo el cumplimiento de la ética, bioética y la seguridad de quienes participan, y mostrando resultados mínimos de una eficacia del 50 %. Y después de que salgan los estudios toca evaluar con detalle todo lo que ha acontecido en el estudio, importante la eficacia y la seguridad para que las entidades regulatorias lo puedan aprobar, y luego las Organización Mundial de la Salud, hay que ser muy prudentes”, enfatiza Oñate.



Asimismo, el infectólogo pediátrico Pío López subraya que no se puede señalar un tiempo preciso para poderlas aplicar en combinación, “todo depende de los estudios y de conocer los resultados finales”.



Sin embargo, indica que lo importante por el momento es continuar con los estudios y hacer la vigilancia epidemiológica, es decir, “hacer seguimiento a las personas que han recibido estas combinaciones de vacunas que mostraron una muy buena eficacia; en la fase IV nos dirá si son unas vacunas efectivas, porque la eficacia se mide en el momento y la efectividad se mira con el tiempo”, puntualiza.



Por último, los especialistas concluyen que por el momento “lo que necesitamos es que las personas se sigan vacunando con el esquema que tenemos actualmente y controlar la transmisión del covid en el país”.



Compra de vacunas por privados

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aclaró que, por ahora, ningún privado está autorizado para importar y aplicar vacunas anticovid en Colombia.



Asimismo, precisó que “a la fecha no se ha realizado ninguna modificación a las Autorizaciones Sanitarias de Uso de Emergencia, Asue, otorgadas a vacunas para el tratamiento y/o prevención de Covid-19, tendiente a incluir como importador autorizado a personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado”, explica la misiva.



De igual forma, el organismo recordó que el proceso de vacunación en Colombia es a cero costo, por lo cual, hizo un llamado a la ciudadanía a que haga caso omiso a la vacunación contra covid por la que exigen dinero. Se recomienda “abstenerse de adquirir y/o aplicarse cualquier vacuna“.