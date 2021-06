Cali participa en estudio de fármaco que serviría para tratar el covid-19

Natalia Moreno Quintero

La gran mayoría de naciones están retrasadas en sus procesos de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. En nuestro país, que no es la excepción, tenemos adicionalmente un promedio diario de 20.000 contagios y 500 muertos, por lo cual resulta urgente encontrar otras opciones para combatir esta enfermedad.



Este panorama evidencia la gran relevancia de un estudio internacional que busca demostrar la eficacia de un medicamento antiviral para tratar la covid-19. El estudio, en el que participa el Centro de Investigaciones de la Fundación Valle del Lili, explora la eficacia del medicamento llamado Molnupiravir, para evitar complicaciones en pacientes diagnosticados con covid-19 como son los problemas respiratorios y daños de múltiples órganos.



Actualmente, la investigación se encuentra en fase 3 (en la cual se validan hipótesis en voluntarios humanos) y tiene el visto bueno para ser realizada en Cali, gracias a la aprobación del Invima y del Comité de Ética en Investigación Biomédica de la Fundación Valle del Lili.



Los estudios previos (fases 1 y 2) demostraron que los efectos beneficiosos de este medicamento, que se administra por vía oral (pastillas), solo se producen si se usa durante la etapa inicial de la enfermedad, específicamente en los 5 primeros días de la enfermedad. Por el contrario, si el paciente ya está hospitalizado o con complicaciones mayores, el fármaco pierde su utilidad.

Durante el ensayo clínico, los investigadores pondrán a prueba el Molnupiravir en personas que dieron positivo por covid-19, para saber cuál es su eficacia contra la enfermedad; en qué medida es seguro; la tolerancia del organismo frente al fármaco; si puede reducir los síntomas, el tiempo de recuperación y las hospitalizaciones.



Los pacientes seleccionados para el estudio deberán cumplir los siguientes requisitos: tener covid-19; estar en los primeros 5 días de la enfermedad; presentar algunos de los síntomas como dolor de cabeza, fiebre, malestar general en el cuerpo, dolor de garganta, etc.; ser mayor de 18 años; no haber sido vacunados; y tener factores de riesgo como obesidad (índice de masa corporal mayor de 30), cáncer activo, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica (que no estén en diálisis), presentar problemas cardiovasculares severos (no hipertensión) o haber sufrido infartos, eventos cerebro-vasculares u otras patologías de esta índole. También pueden participar personas que no tengan factores de riesgo, siempre y cuando sean mayores de 61 años y no hayan recibido aún la vacuna contra el coronavirus.



Para la investigación se escogerán 100 pacientes y, como en todo estudio, un grupo recibirá un placebo y otro el medicamento Molnupiravir. El placebo se parece al medicamento antiviral en estudio, pero no contiene ninguno de sus componentes activos.



El medicamento en estudio o el placebo lo recibirán 2 veces al día: uno por la mañana y otro por la tarde, durante cinco días. Posteriormente se les hará seguimiento a los pacientes, mediante pruebas que ayudarán a valorarlos. Como es habitual para un estudio de esta naturaleza, se requiere que las personas que participan en el ensayo clínico estén sujetas a una vigilancia estrecha, la cual tendrá lugar durante un periodo aproximado de siete meses.



La investigación se llevará a cabo en la sede principal de la Fundación Valle del Lili. Los interesados en participar deberán dirigirse a la carpa blanca ubicada en el parqueadero de la Torre 7, donde un grupo de profesionales previamente entrenados evaluarán a cada uno de los candidatos y analizarán si cumplen con todos los criterios de inclusión. La participación de los voluntarios en el estudio no tiene costo alguno para ellos ni para su empresa promotora de salud (EPS).



La investigación que se llevará a cabo en Cali reviste una gran importancia, de hecho, si todo resulta bien, en unos meses se estaría dando luz verde a un medicamento que será una alternativa para aquellas personas que por diferentes motivos no se han podido vacunar y ayudaría también a cerrar la puerta a la expansión y al daño que puede causar la covid-19 en el mundo.



La Fundación Valle del Lili invita a las personas que resulten positivas para covid-19, que tienen factores de riesgo y que se encuentran en los cinco primeros días de la enfermedad a que se acerquen a las instalaciones de la sede principal. La entidad cuenta con evidencia clínica que avala pensar que el Molnupiravir puede ser determinante en el tratamiento de personas que tienen la enfermedad y que tienen riesgo de padecer complicaciones severas.



La importancia de participar no solo está en el posible beneficio personal que se puede obtener, sino en la posibilidad de colaborar para que de una manera rápida se puedan encontrar alternativas de control de la covid-19 y contribuir en la solución de esta crisis sanitaria mundial.



El personal de la Fundación Valle del Lili encargado del estudio brindará información sobre los requisitos adicionales para la participación. Para más información comuníquese al número celular 313 328 86 46, al teléfono 331 90 90, ext. 4022 o al correo centrodeinvestigaciones@flv.org.co

¿Cómo actúa el Mulnopiravir?

El antiviral Molnupiravir, que en un principio fue creado para combatir la influenza, ha dado resultados muy esperanzadores para el tratamiento de la covid-19. En las primeras etapas de estudios preliminares ha demostrado disminuir la carga viral.



El Molnupiravir acelera la mutagenecidad viral, al punto de volver al virus inviable, lo cual conduce a su eliminación; sin embargo, su eficacia se da solo cuando el virus es muy rápidamente expuesto a este medicamento. Por eso el tratamiento debe administrarse en los primeros cinco días de la enfermedad.



En la fase preclínica se demostró que provocaba la llamada “catástrofe de errores” en el genoma del SARS-CoV-2. Esta es una situación biológica en la que un medicamento antiviral afecta tanto el genoma de un virus que este sufre una cantidad de errores genéticos por mutaciones, lo que resulta en que pierda su capacidad de replicarse de un modo efectivo; en consecuencia, la infección no se produce.



Un estudio publicado en diciembre de 2020 en la importante revista científica Nature Microbiology demostró que el Molnupiravir fue bien tolerado por hurones, en los que redujo la carga viral del SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas de la primera administración del medicamento.



El fármaco ya se ha suministrado a seres humanos (etapa clínica) y en marzo de este año se dieron a conocer los resultados de la fase 2 de esta investigación donde participaron 202 voluntarios. Se observó que, comparados con los pacientes a los cuales les suministraron el placebo, quienes recibieron el medicamento tuvieron menor probabilidad de tener virus en las vías respiratorias y, a medida que se incrementaba la dosis, se aumentaba también la negatividad de las muestras del virus en los voluntarios.



El Molnupiravir, al parecer, suprime por completo la transmisión del virus de la covid-19 en 24 horas. De acuerdo con el doctor Richard Plemper, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas del estado de Georgia, “esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2”.

​

Como este medicamento es administrado por vía oral, el tratamiento puede iniciarse tempranamente para lograr potencialmente tres grandes beneficios: inhibir el progreso del paciente a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente y silenciar rápidamente brotes locales.



Ahora se hará la fase 3 con un mayor número de participantes, a nivel mundial, incluidos pacientes voluntarios de la ciudad de Cali. Se espera que los estudios demuestren o desechen los resultados que se han hallado hasta ahora.

Estados Unidos anunció el pasado miércoles un acuerdo con Merck para comprar 1,7 millones de lotes de la píldora antiviral Molnupiravir para el tratamiento de la covid-19, si es aprobada por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA.