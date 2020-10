Álvaro José Carvajal Vidarte

Más de 117.000 empleos buscan generar los 19 proyectos movilizadores del plan de desarrollo de Cali que se buscan financiar con el crédito por $650.000 millones para el que busca autorización la Alcaldía ante el Concejo. Sin embargo, parece que estas cifras no se reflejarían de forma inmediata en la ciudad.



Esto se debe a que buena parte de los proyectos aún no tienen estudios y diseños, otros apenas se encuentran en estudios preliminares o en la búsqueda de recursos para iniciar los procesos de contratación en el 2021.



Al respecto, la analista y coordinadora de Cali Visible, Lina Orozco, indicó que “si le van a apostar a proyectos muy costosos y que apenas están en etapa de diseños y prefactibilidad, no van a generar reactivación económica”.



No obstante, el alcalde Jorge Iván Ospina insistió en que “los recursos no ingresan de una sola a la ciudad. Lo que uno aprueba es un cupo de endeudamiento, que se hace efectivo en la medida que durante los próximos tres años se ejecutan los proyectos priorizados”.



El proyecto de acuerdo tendrá este jueves su segundo debate en medio de una nube de cuestionamientos y reparos que surgen desde curules del Concejo y por parte de analistas.

La concejala Diana Rojas ha enfatizado en que el proyecto de acuerdo carece de una especificación, entre los artículos, de los proyectos que se ejecutarían con los recursos.



“Si los proyectos están tan claros, ¿por qué no se incluyen en el articulado? No hay préstamos que se gestionen sin la garantía de cuáles son los proyectos a ejecutar. La ciudad se va a endeudar por 15 años, aún no sabemos cómo se va a pagar el crédito y no sabemos para qué se va a endeudar”, dijo Rojas.



Entre tanto, el abogado Julian Garcés, presidente de la Corporación Consorcio Ciudadano, expresó su preocupación con relación al acuerdo en estudio, por cuanto este puede impactar vigencias presupuestales futuras. “Como consecuencia, el trámite debería cumplir con los requisitos establecidos para los acuerdos con efectos sobre otras vigencias, evitando así la sombra de ilegalidad en su aprobación”, dijo.



Al igual que Rojas, Garcés también anotó su inquietud por el hecho de que la iniciativa no determina de forma explícita entre sus artículos los proyectos que serían financiados, “dejando el destino de los recursos aprobados al libre arbitrio de la administración y restando trazabilidad al uso de los mismos”.



Por su parte, el concejal Roberto Ortiz anunció que votará la iniciativa negativamente. “Esta Administración proyectará e iniciará las obras, y la Administración que asumirá el mayor impacto del endeudamiento será la del 2024 – 2027, disminuyendo ostensiblemente la posibilidad de inversión social y el cierre de brechas de desigualdad”, afirmó.

Ciudad Inteligente apenas podría empezar a verse en 2022



Mientras se adelantan los estudios para los diseños del modelo del proyecto y la construcción del Edificio Inteligente, con el fin de contar un cronograma definitivo para el 2021, la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, adelanta labores para la consecución de 22 predios en donde sería construido el rascacielos en el marco de Ciudad Paraíso, en el centro de Cali.



La obra estaría ubicada al lado de donde se construirá el búnker de la Fiscalía, entre carreras 10 y 12 con calles 12 y 13, explicó el gerente de la Emru, Yecid Cruz.



“La compra del terreno nos costaría $7.500 millones, pero a eso tenemos que adicionar $122 millones para la gestión social y los valores de escrituración por $128 millones, un proceso que tomará hasta diciembre para después hacer la demoliciones, por un valor de $400 millones, y entregar el suelo en junio del 2021”, precisó.



En este sentido, agregó Cruz, las obras del Edificio Inteligente apuntarían su inicio a enero del año 2022.

Parque del Pacífico, a análisis

Eventos musicales, encuentros gastronómicos y un posible ‘remate’ para futuras versiones del Festival Petronio Álvarez serían parte de la esencia del Parque del Pacífico, un proyecto de la Secretaría de Cultura que costará $50.000 millones.



El jefe del despacho, José Darwin Lenis, aseguró: “En el primer trimestre del 2021 se llevarían a cabo los estudios de prefactibilidad y diseño para luego iniciar labores de construcción en el segundo semestre de ese año. Las obras durarían cerca de 18 meses, es decir, que entregaríamos el Parque en el primer trimestre del 2023”.



Por el momento, se contemplan tres espacios para su realización. Primero, el lote que queda al frente de Cosmocentro y donde normalmente se instala ‘la rueda’. Segundo, un predio ubicado en la Carrera 1N # 54-99, en el sur. Y tercero, en la Calle 70N # 2A-130, sector de Sameco. Si bien el proyecto requerirá $30.000 millones del empréstito, el Municipio también busca un ‘colchón’ con recursos de regalías y del sector privado.

Obras, en estudio y desfinanciadas



Un total de $767.033 millones cuestan los cuatro proyectos de la Secretaría de Infraestructura que están incluidos dentro del articulado, para los cuales solo se destinarían $220.000 millones del crédito.



El secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, también se refirió al Bulevar San Antonio: “Si bien ya empezamos con los primeros estudios, esperamos tener los recursos necesarios para adelantar los últimos diseños en los primeros tres meses del 2021 e iniciar obra a finales de ese año”.



A propósito de la prolongación de la Avenida Circunvalación, indicó que las obras entre carreras 73 y 83 terminarían el 31 de enero del 2021, mientras en estos momentos se adelantan los estudios para el tramo entre las carreras 83 y 122. Sobre el puente de la Autopista Suroriental con Calle 44, el funcionario recordó que también se encuentra en estudios para iniciar obra a mediados del 2021 y terminar el 2022.



Ante la falta de financiación de los proyectos, el concejal Juan Martín Bravo manifestó preocupación. “Estos proyectos son onerosos, entonces ¿cómo nos van a garantizar que los recursos que hacen falta sí van a llegar y se van a ejecutar, teniendo en cuenta que hay proyectos que ni siquiera tienen prefactibilidad?”, cuestionó el Cabildante.

Las obras bandera del Dagma



Pese a que ya se cuenta con 1.405 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado de Pance, otras 164 del Ecoparque río Pance y 82 de terrenos de la Gobernación, para hacer realidad el proyecto de ‘Corazón de Pance’ se requieren otras 71 hectáreas de cuatro predios de privados.



“Esa negociación, más los diseños preliminares, esperamos concluirla en estos últimos meses del año para luego iniciar el siguiente con los estudios definitivos y así arrancar obras en el segundo semestre del 2021 con miras a terminar en el 2023”, aseguró el director del Dagma, Carlos Calderón.



Y respecto al Centro de Bienestar Animal, que quedará ubicado cerca al Cerro de la Bandera, en la Carrera 56 con Calle 12, se apunta a iniciar el proceso contractual entre este último trimestre y el siguiente del 2021 para arrancar con las construcciones en junio de ese año. La edificación contará con tres niveles, con el segundo destinado para especies grandes, como equinos y bovinos, mientras en el tercero se albergarán individuos pequeños, como gatos o perros.



Uno de los obstáculos que afronta dicho centro es la oposición de la comunidad de barrios aledaños, que tiene en proceso acciones legales para evitar su construcción en el sitio.