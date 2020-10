Piden al Concejo mantener la transmisión de sus debates mientras dure la pandemia

Álvaro José Carvajal Vidarte

El observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana de Cali expresó su preocupación por la no transmisión de los distintos actos del Concejo de la ciudad desde el inicio del tercer periodo de sesiones ordinarias, que comenzó el pasado 1 de octubre y significó el regreso a la presencialidad de la corporación.



Manifestaron desde el observatorio que el Concejo "no ha dado las garantías para la publicidad y transmisión en vivo de los actos y sesiones", toda vez que la corporación no ha vuelto a transmitir a través de sus plataformas digitales los debates.



Aunque desde Cali Visible resaltaron que este jueves se permitirá acceso a medios para el segundo debate del polémico crédito por $ 650.000 millones que pidió el alcalde Jorge Iván Ospina para financiar las obras del plan de desarrollo, reiteraron su preocupación: "¿dónde queda el acceso a la comunidad en general?".



Cabe resaltar que, a raíz de las condiciones especiales y las medidas de bioseguridad por la pandemia de covid-19, la cantidad de personas que puede asistir al hemiciclo se ha restringido.



Por lo anterior, desde el observatorio pidieron al cabildo que durante la emergencia "afore los recursos necesarios para mantener las transmisiones en vivo de sus plenarias y comisiones".

Desde el Observatorio Cali Visible queremos manifestar nuestra preocupación en relación con el acceso público a las sesiones. El @concejocali y su Presidencia, no ha dado las garantías para la publicidad y transmisión en vivo de los actos y sesiones del Concejo en este tercer

El Concejo transmitió sus sesiones por plataformas digitales mientras debió trabajar en la virtualidad, por cuenta de la emergencia sanitaria.

"Se necesita presupuesto": Presidenta del Concejo

A propósito de la virtualidad y la solicitud de Cali Visible, la presidenta del Concejo, Audry Toro, habló con El País al respecto en entrevista publicada en la edición impresa de este miércoles.



La concejala reconoció que la inversión destinada para la virtualidad requirió de un esfuerzo adicional en lo económico y actualmente no cuentan con el dinero necesario. "Ojalá tuviéramos presupuesto para seguir virtualmente, pero no", aseveró.



Indicó que a raíz del contagio de la concejala Diana Rojas, incluso estaban revaluando regresar a la virtualidad, pero que requieren de la ayuda de la administración central.

Sobre la no transmisión de las sesiones, aseguró que no hay ninguna consecuencia legal porque "nunca" han transmitido.



"Las sesiones se hacen a puerta abierta, públicas. Se transmitieron por redes porque íbamos a estar cada uno desde su casa y necesitábamos que la opinión pública viera que el Concejo seguía sesionando, pero estando en el recinto, él que quiera venir, entra, y se hace la restricción hasta la cantidad de gente que permite la ley".



Agregó que en "ninguna parte del reglamento interno dice que tenemos que hacer transmisión" y reiteró que se necesita presupuesto.



"Mientras no tengamos cómo hacerlo y generemos la publicidad y no se impida que cualquier persona pueda venir a ver qué está pasando en las comisiones o en la plenaria, no hay ninguna violación a ese principio de la publicidad", apuntó.

Segundo debate del empréstito

A propósito del segundo debate del crédito por $ 650.000 millones, el cual se votará este jueves a las 9:00 a.m., la concejala Toro indicó que la puerta estará "abierta para quien quiera venir", y planteó la idea de unirse con Emcali para transmitir en directo, "que es como creería que lo vamos a hacer, para que la gente pueda verlo".



El proyecto, que busca que Cali defina si incrementa su deuda pública para financiar labores contenidas en el plan de desarrollo que generen reactivación económica, sigue generando dudas en algunos cabildantes.



En las últimas horas, la concejala Diana Rojas, quien ha expresado sus dudas ante la destinación y las condiciones del crédito, volvió a hacer cuestionamientos vía Twitter.



"Este es el momento, a menos de 24 horas del debate, que los caleños no sabemos si nos vamos a endeudar con bonos o con bancos, que no sabemos si esa plata va para obras de reactivación económica o irán para otros y no sabemos en cuánto tiempo pagaremos esa deuda", expresó.



Añadió que "el Alcalde dice que no incluye las obras porque eso le da maniobra ante los recursos que pueda conseguir con la nación. No Alcalde, a estas alturas ya debería tener claro qué busca cofinanciar con la Nación y qué con el crédito, no se puede improvisar con la plata de los caleños".