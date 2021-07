Proyectos de infraestructura vuelven a 'encender motores' tras afectaciones del paro

Valentina Rosero Moreno

Gran parte de las principales obras de infraestructura del Valle empiezan a ‘prender motores’, después de estar mes y medio suspendidas debido a los efectos del Paro Nacional.



“Los proyectos de infraestructura están en alistamiento para continuar en los próximos días la normalización de actividades. Proyectos importantes como la doble calzada entre Cali y Yumbo, la doble calzada Cali-Candelaria, el puente de Juanchito”, contó el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez.



Así también las obras en Menga-Gecolsa, Gecolsa-Crucero Dapa, la rehabilitación de la vía Simón Bolívar en el tramo Pailón-Aguaclara, y el tramo II de la vía San Rafael-Barragán, en Tuluá, entre otras ya han empezado a retomar labores, con el fin de avanzar en el cronograma y con la apuesta de reactivar la economía, “estas obras nos permite reactivar más de 13 mil empleos y las inversiones que superan los $320 mil millones”, agregó Ramírez.

Así van las obras

La doble calzada Cali-Candelaria en los tramos: Cali-Cavasa y Cavasa-Crucero Candelaria avanza progresivamente, con el 68% y el 78% de ejecución respectivamente. Por ello, habitantes del sector están a la expectativa de su culminación “porque somos casi que el paso obligado hacia muchos pueblos, el embotellamiento es grande, por aquí vienen los de Palmira, Pradera, Florida, hasta Puerto Tejada, y todos los corregimientos como Villagorgona, por eso es tan importante su ejecución”, comentó María del Pilar Calle, líder comunitaria de Candelaria.



Cabe recordar que en el tramo Cavasa-Crucero se proyecta la construcción de una ciclorruta de 7.5 kilómetros con alumbrado público, un carril de incorporación en el sector del Crucero-Candelaria que conecte con la vía a Popayán. “Esto es un progreso para nuestro municipio, pues se valorizan los predios y habrá más dinámica empresarial”.



No obstante, la líder anotó que este tramo de Cavasa-Crucero ha sido “manejada muy bien, ese consorcio fue muy disciplinado, pero el segundo tramo que es Cavasa-Juanchito no sé qué pasa con los predios y el consorcio, hay tramos que ya se han hecho y no los han habilitado, otros que han habilitado y ya hay hundimientos en esa obra; esa obra es muy desordenada y hay mucho atraso, se debió entregar el año pasado, y como va le falta uno o dos años más”, prevé la mujer.



Por otro lado, los habitantes tanto de Cali como Candelaria están pidiendo celeridad en las obras del nuevo puente de Juanchito, “es demasiada la congestión, a veces uno en carro se demora de Villagorgona al puente Juanchito más de una hora”.



Lea además: El incierto camino para recuperar el MÍO tras los daños sufridos durante el paro



En este sentido, Mauricio Orozco, presidente JAC Ciudad del Campo, afirmó: “Esta obra parece un elefante blanco, vienen 10 obreros trabajan una o dos semanas y se van, cómo es posible que retrasen tanto una obra importante como esta, y el retraso no es por el paro”, subrayó.



Esta obra que lleva más de siete años en construcción, y que según la Secretaría de Infraestructura tiene un avance del 45 %, la ejecución ha sido lenta, dicen habitantes del sector. “Se empezó a trabajar hace seis o siete meses, y uno ve que del puente hay un cuarto ya hecho, ahora con la situación del paro no trabajaron y es entendible, pero ya llevamos tres semanas desbloqueada y apenas este martes se vieron obreros en la zona y ni siquiera trabajando, no se le ve futuro”, dijo una habitante del sector.



No obstante, el titular de Infraestructura, Frank Ramírez, expresó: “Debemos decir que es evidente el avance en la obra. Hoy podemos apreciar cómo desde Candelaria la estructura del puente comienza a extenderse para superar el río y alcanzar el lado de Cali. Tenemos los recursos garantizados para su culminación en el menor tiempo posible. Sin embargo, temas como la pandemia y el paro nacional han generado situaciones que hemos ido superando”, dijo el funcionario al mencionar que la obra tiene una inversión de $47.357 millones.



Asimismo, comentó que han hecho “un seguimiento exhaustivo para que se cumpla la ejecución del contrato por parte Unión Temporal Puentes del Valle”.

Con más del 95% de avance

A punto de entregar se encuentran las vías Menga-Gecolsa, Gecolsa-Crucero Dapa, esta última con un avance del 97.2% de ejecución, de hecho se tenía previsto que en marzo pasado se entregaría el tramo entre Menga y Gecolsa en sus cuatro carriles, y entre abril y mayo, Gecolsa – Crucero Dapa, de la antigua vía Cali-Yumbo, sin embargo se presentaron retrasos.



Este último tramo, señaló el secretario Martínez, generó 120 empleos directos y “contribuirá al desarrollo económico y mejorará las condiciones de vida para los habitantes de esta zona y los usuarios de la vía”.



Así lo puede constatar Héctor Bejarano, ingeniero civil y habitante de Dapa, quien afirma que “la obra de Gecolsa – Crucero Dapa ha mejorado la movilidad notablemente comparado a la situación que vivíamos antes de que existiera la obra, estamos hablando de una vía de doble sentido, los accidentes eran muy frecuentes, los embotellamientos igual y eso generaba demoras en la circulación, ahora estamos desde Dapa hasta Cali 20 minutos; la movilidad mejoró desde marzo aproximadamente”.



Lea también: Entró en funcionamiento el aula al aire libre del Parque de la 72W, en el oriente de Cali



No obstante, agregó: “falta concluir la carpeta asfáltica, hay unos desniveles entre la vía existente y los tramos que se hicieron nuevos, esta semana vi que empezaron a asfaltar y están haciendo los separados y las cunetas”.



Así también falta culminar un pequeño tramo “que no veo un avance real es en el que está al frente del D1, donde hay ferreterías; la vía pasa de dos carriles a uno solo, entonces se genera un cuello de botella”.

Otras vías

Otros proyectos que se reactivan, según manifestó el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, es el tramo II de la vía San Rafael-Barragán, en Tuluá, la cual tiene un 44 % de avance en su ejecución y una inversión de 3.890 millones.



También se realiza la rehabilitación de la vía Simón Bolívar en el tramo Pailón-Aguaclara, con un avance del 65.7% y una inversión de $65.569 millones. De igual forma, se hace mantenimiento rutinario de las vías con el programa de camineros.