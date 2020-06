Piden toque de queda en toda Cali para los próximos dos puentes festivos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En vista de los 15 asesinatos y las más de 250 fiestas intervenidas en Cali durante este fin de semana, pese a la cuarentena y la ley seca sectorizada, proponen decretar toque de queda en toda la ciudad para los próximos dos puentes festivos de junio.



La idea la dio a conocer este martes el concejal Fernando Tamayo, quien consideró que "este fin de semana fue caótico en Cali".



"Es por eso que de manera vehemente le solicito a la Administración Municipal, a partir del próximo fin de semana implantar el toque de queda y ley seca en la ciudad", dijo el edil.



Para el cabildante, "el toque de queda ya no debe ser sectorizado. Debe ser desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.".



"Yo no entiendo que el fin de semana, en confinamiento, qué explicación hay para que los caleños sigan saliendo en la noche de sus casas. Debemos de ser coherentes con el tema del pico de la enfermedad (coronavirus) en la ciudad", aseveró.



Para este puente festivo las autoridades impusieron un toque de queda sectorizado en 28 barrios de la ciudad.



El general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que este fin de semana fueron reportadas más de 500 riñas y que, además, un patrullero resultó herido en el barrio Morichal de Comfandi, oriente de la ciudad, cuando acudió a desactivar una fiesta.



Entre tanto, Tamayo también se refirió a los más de 20 mil comparendos que se han expedido desde el inicio de la cuarentena, sobre los cuales consideró que "se han convertido en un hazme reír en esta ciudad. Yo le garantizo que con la judicialización vamos a lograr generar un control acorde con el esfuerzo que hace la Policía".