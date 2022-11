Preocupante: casos de Covid-19 han aumentado casi cinco veces en Cali

La Secretaría de Salud de Cali informó que en la última semana se reportaron 250 casos positivos de Covid-19, lo que significa un aumento considerable en los reportes de esta enfermedad.



“Pasamos de 45 casos en la última semana de octubre a registrar 250 en nuestro último reporte, esto quiere decir un incremento de casi cinco veces en la cantidad de contagiados”, reveló Carlos Reina, coordinador de la Red Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Cali.



El funcionario resaltó que esto es algo que se está presentando a nivel nacional, y que se debe a las dos nuevas variantes de Ómicron, las cuales son mal llamadas ‘Perro del Infierno’ y ‘Pesadilla’.



“Aunque los nombres parecen preocupantes hemos encontrado que su severidad no es tanta, ya que se manifiesta en casos leves que no representan muertes ni complicaciones”, dijo Reina.



No obstante, el especialista manifestó que se espera que los casos sigan aumentando en la ciudad, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir con la vacunación, pues la mayoría de casos que están en UCI no tienen la vacuna o poseen el esquema de vacunación incompleto.



Además, Reina recordó que las pruebas Covid-19, en caso de que una persona crea estar contagiada, solo se realizan en las EPS.



Para lo anterior, las personas menores de 3 años, mayores de 60 años y con factores de riesgo podrán tomarse la prueba si presentan síntomas. Pero, las personas entre 3 años y 59 años se la podrán hacer solo se la podrán hacer con criterio médico.