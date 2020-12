Álvaro José Carvajal Vidarte

Hasta hace unos meses, la mayoría de casos activos por covid-19 estaban en el centro y oriente de Cali. Sin embargo, el mayor número de reportes ahora se concentra en el Valle del Lili, El Caney, Ciudad Meléndez, Las Vegas de Comfandi, Bochalema, entre otros.



Para la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, este fenómeno puede explicarse en que esa es una de las zonas más pobladas y densificadas de la ciudad, donde viven más de 35.000 personas.



“Valle del Lili, El Caney y el área de expansión de Cali son sitios donde hay muchos apartamentos en unidades residenciales, lo que nos lleva a pensar que este tipo de construcciones concentran una alta densidad poblacional y, a mayor densidad poblacional, mayor cantidad de contagios”, explica Torres.



La funcionaria agrega: “Por lo general, esas unidades residenciales tienen una sola tienda donde comprar, un solo lugar donde las personas van a comer, entonces hay mucha población acudiendo a muchos espacios que, básicamente, son pequeños (por lo que podrían constituir un foco de contagio)”.

Por su parte, la epidemióloga Lyda Osorio asegura que “se sabe que, cuando hay poca distancia entre las viviendas o viven muchas personas en la misma casa o familias cerca, tiende a haber mayor contacto y mayor riesgo”. Y añade: “también hay que revisar la ventilación de la vivienda y el acceso a los servicios de salud”.



Entre tanto Rocío Ruiz, líder del barrio Valle del Lili, comenta que en la zona, muchos establecimientos comerciales y puestos ambulantes de comida no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



“La gente no utiliza tapabocas en los puestos de comidas rápidas, chorizos, arepas y asados. Además, quienes manipulan alimentos no se lavan las manos porque no hay baños y, fuera de eso, tienen contacto directo con el dinero. Entonces, lógicamente, en estos sitios hay una proliferación del covid”, asevera Ruiz.



La mujer afirma que en algunas tiendas y establecimientos comerciales de la zona tampoco se están acatando las medidas de bioseguridad. “En toda la Avenida Ciudad de Cali hay varios bares donde las personas compran, se aglomeran afuera de esos sitios y hasta se ponen a bailar”, dice.

La alta densificación del sur, sumada a la falta de cumplimiento de medidas de bioseguridad han incrementado contagios.

La lideresa asegura que otro problema del Valle del Lili, Calicanto y la zona de expansión de la ciudad, es que hay muchas fiestas donde se congregan varias personas sin cumplir con los protocolos de bioseguridad.



“No hay una regulación de las autoridades frente a este tema. Cada fin de semana hacen fiestas en la terraza de un edificio ubicado en la Carrera 92 con Calle 48, en el barrio Valle del Lili. A esos eventos siempre van cerca de 80 jóvenes que consumen alucinógenos y bebidas alcohólicas. Hasta venden manillas en supermercados y droguerías para poder entrar”, precisa Ruiz.



Y es que en Valle del Lili y la zona de expansión de Cali, viven una gran cantidad de jóvenes estudiantes y profesionales que podrían estar influyendo en el aumento de los contagios.



“Los jóvenes son las personas que más actividad tienen, se reúnen con amigos, sitios de diversiones y esto los expone más. Además, consideran que están fuera de peligro y se han relajado con el uso del tapabocas, el lavado de manos y les autocuidado”, dice el médico familiar Lauro Rivera.

“Sí hay controles”, dicen autoridades

Sobre la denuncia de la comunidad por falta de controles en varios barrios del sur de Cali, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, indica que en Valle del Lili se han encontrado lugares donde los jóvenes hacen fiestas, principalmente cuando había cuarentena estricta.



“Hay un edificio en particular donde hemos hecho varios operativos y hemos desactivado más de cinco fiestas, incluso en una de ellas había más de 150 jóvenes. El edificio, que es residencial, se puso a órdenes de las autoridades y se le pasó el reporte a la Sijín. Allí también funciona un estanco en el primer piso”, sostiene Dranguet.



El funcionario agrega que se destinó un equipo de 12 personas que atienden exclusivamente los barrios Valle del Lili, Caney, Ciudad Meléndez y Vegas de Comfandi.



“Ese equipo hace controles del espacio público y revisa los establecimientos comerciales, por lo que esa zona sí la tenemos inspeccionada y hay vigilancia permanente allí”, enfatiza Dranguet.