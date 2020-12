Consejos para cuidar la salud en Navidad y fin de año y evitar las urgencias por excesos

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Navidad es una de las festividades más importantes del año y se ha vuelto más anhelada tras las complicaciones que se han presentado en este 2020 por la pandemia del covid-19.



Sin embargo, las celebraciones de esta época llegan cargadas de mucha comida y bebidas, estrés y pérdidas de rutinas. Las actividades adicionales se intensifican y crece la preocupación y los afanes de realizar compras para regalar a familiares y amigos para estas fechas especiales.



También, aunque no sea en las mismas condiciones que en años anteriores, se quiere cumplir con la tradición de deleitarse en esta época con platos navideños, en los que no faltan la natilla y los buñuelos.



Pero para lograr que el fin de año lo disfrute sin urgencias médicas, es necesario que atienda las recomendaciones de las autoridades sanitarias que han hecho un llamado a seguir con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19: el uso del tapabocas, lavado o desinfección de manos frecuentemente, distanciamiento social.



Con la ayuda de la nutricionista y dietista Nelly Callejo; el médico toxicólogo Jorge Quiñónez; la psicóloga, Kelly Posso y los especialistas de Ortopedia de la Clínica del Country y Clínica La Colina, El País armó una guía de consejos que también le servirán para tener un fin de año saludable.

Para controlar el estrés y la ansiedad

La época navideña suele estar cargada de mucha prisas, compromisos sociales y labores, compras de última hora, entre otras tareas.



“Estas actividades nos generan un alto grado de estrés, lo que nos puede llevar a presentar problemas cardiovasculares. Por eso, es importante aprender a controlar el estrés y la ansiedad y así, evitar problemas de salud y disfrutar más de estas fechas”, comentó la psicóloga Kelly Posso.



Para controlar el estrés y la ansiedad se aconseja:



* Establecer rutinas ayudará a manejar la ansiedad y fortalecerá la estabilidad mental en tiempos de incertidumbre como este debido a la pandemia.



* Reconocer que estamos ante una nueva realidad ayudará a fortalecer la mente mientras dure esta crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

* Duerma las horas necesarias (ocho es ideal), para que el cuerpo pueda funcionar correctamente.



* Escuche su cuerpo, este constantemente está emitiendo señales como cansancio, hambre, sueño, etc.



* Aprenda a controlar su economía este diciembre. Establezca un presupuesto para esta Navidad y compre de acuerdo con sus recursos, así más adelante no tendrá que preocuparse por pagar deudas, facturas o tarjetas de crédito.

* Planifique sus actividades diarias. En un calendario puede anotar las actividades de la semana, sin sobrecargarse. Esto es positivo para la distribución de trabajo y actividades, logrando liberar el estrés del día a día.



* La familia es muy importante en estas fechas especiales, trate de no discutir con ella, para poder mantener un ambiente ameno, cordial y familiar, disfrutando de las fiestas navideñas y sus tradiciones.



No abuse del alcohol



Sabemos que en estas festividades el licor está presente en muchas ocasiones, por eso, es recomendable no abusar en su consumo, ya que, puede provocar resaca o guayabo, y además, afectaciones en la salud, pues son bebidas con muchas calorías y azúcares.



* Si va a tomar licor, intente tomarlo solo en la comida e intercálelo con vasos de agua, para así frenar el dolor de cabeza y mermar un poco su efecto.



* Bebidas como el champán es mejor solo tomarlas al momento de brindar.



* ¡Recuerde! Las mujeres que están en gestación, no deben consumir licor o bebidas alcohólicas, porque esto puede llegar a afectar la salud del bebé.

Se debe evitar los excesos al consumir bebidas alcohólicas en estas festividades. 123rf / El País

* Si al otro día cuenta con guayabo, resaca o borrachera continuada, se recomienda hidratarse con caldos, como la changua, también tomar jugos cargados en proteína y aumentar la ingesta de alimentos.



* Tenga mucho cuidado en donde compra el licor, asegúrese de que la bebida alcohólica que compre no esté por debajo de su precio estándar y que se encuentre sellada con la respectiva etiqueta; esta no debe estar borrosa ni despegada.



* En caso de que haya consumido licor adulterado, empezará a sentir que se está embriagando más rápido de lo común, y posteriormente, mucho ardor y dolor abdominal junto con cefalea. Si está presentando estos síntomas, diríjase a un centro médico inmediatamente o comuníquese con la línea toxicológica +57 3104097152, allí le indicará un especialista cómo debe proceder.



Para comer de manera saludable en estas festividades



Para nadie es un secreto que en las fiestas de fin de año se come mucho más que en las de anteriores meses, pues se cumplen ciertas tradiciones y costumbres, como degustar platos navideños para pasar con la familia y los amigos. Además, que el consumo de licor se intensifica y también la ingesta de alimentos hipercalóricos.



La nutricionista y dietista Nelly Callejo recomienda no privarse de esta cultura alimentaria ni de las festividades, sino, moderar la ingesta para poder llevar una alimentación balanceada y no tener afectaciones en la salud. Ella recomienda:



* Sustituir las harinas que estamos acostumbrados a consumir, por las harinas de la temporada. Por ejemplo, si comemos arroz durante todo el año, suspenderlo en esta época decembrinas, ya que, vamos a consumir natilla, buñuelos, hojuelas, tamales, etc.



* Evitar los excesos. Trate de no repetir ni aumentar el tamaño del plato en Navidad, con porciones pequeñas puede cuidar su salud.



* Cuando no tenga eventos familiares y con amigos, intente cocinar comida saludable, como verduras al vapor, al horno o a la plancha. Para ir disminuyendo los platos en grasas saturadas.

* Disminuir y controlar las bebidas azucaradas. Procure tomar bebidas dietéticas, es decir, bebidas saborizadas, pero sin azúcar o agua pura. Es recomendable beber ocho vasos de agua al día para hidratarse muy bien, no solo para estas festividades, sino para todo el año, ya que, es necesario hidratar el organismo, facilitar el tránsito intestinal y también evitar la deshidratación que se da por el consumo de alcohol.



* ¡No baje la guardia! Es muy importante seguir consumiendo verduras, frutas y proteínas.



* La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, junto con la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes recomiendan a las personas que, al momento de disfrutar el plato navideño en familia, se guarde el distanciamiento social. Es decir, no comer en la misma mesa o en el mismo espacio, si no, guardar la distancia de dos metros por persona, pues al momento de comer, es cuando solemos quitarnos el tapabocas y quedar expuestos al virus.

El ejercicio es de vital importancia para una vida saludable



A raíz de la pandemia y el confinamiento se perdieron muchas prácticas deportivas. Sin embargo, las personas quieren retomar en este fin y comienzo de año sus actividades físicas, queriendo contrarrestar todo lo que consumen en la época decembrina y empezar el año con una vida activa. Aunque, es una buena iniciativa, los especialistas de Ortopedia de la Clínica del Country y Clínica La Colina entregan consejos para poder retornar la actividad física de manera paulatina, y así evitar lesiones.



* El retorno al ejercicio debe ser paulatino, sobre todo, si se llevan muchos meses sin actividad. Lo ideal es no retornar el primer día al mismo nivel de actividad en el que se estaba antes de la pandemia, contando siempre con los elementos de protección y la indumentaria adecuada.



* Es indispensable el calentamiento previo, así como es muy importante el estiramiento durante y después de la actividad deportiva.



* Asegúrese de que la actividad deportiva es la correcta para usted.



* Practique la actividad en sitios seguros, especialmente para las personas que corren y montan bicicleta.

* Hidrátese durante la jornada.



* Sea muy receptivo ante cualquier molestia o dolor, estos son síntomas de alerta y si lo cree necesario busque de inmediato valoración médica.



* La pandemia aún no se ha resuelto, por lo que es fundamental que practique deporte siguiendo todas las recomendaciones de seguridad y de aislamiento ordenadas por las autoridades sanitarias.