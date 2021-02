Preocupación en Cali por muerte de tres agentes de tránsito por covid-19 en un mes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tres agentes de tránsito han fallecido por covid-19 en el transcurso de un mes en Cali.



El pasado viernes falleció Oswal Fernando Calero Ramírez. Antes de él, el coronavirus se había llevado a sus compañeros Jhon Jairo Castillo García -el 29 de diciembre de 2020- y Sergio Mauricio Aguirre Carvajal -el pasado 22 de enero-.



La situación tiene preocupados a agentes y concejales, quienes aseguran que la dotación que ha entregado la Secretaría de Movilidad ha sido insuficiente para el nivel de riesgo al que se exponen.



“Ha sido paupérrima la dotación. Nos han dado cuatro o cinco tapabocas de tela y más o menos 10 - 15 tapabocas desechables y un tarro de alcohol en todo un año”, indicó a El País el agente Héctor Mauricio Álvarez, presidente del Sindicato Nacional de Agentes de Tránsito y Transporte, Singtt.



Según Álvarez, actualmente hay cerca de 11 de sus compañeros diagnosticados con covid-19 y alrededor de 40 aislados, por tener comorbilidades o sospecha de contagio.



El pasado viernes, el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Dadii, hizo entrega de caretas y tapabocas a los funcionarios.



“La semana pasada nos dieron una careta que no nos sirve a nosotros como agentes de tránsito. Para regular, para pitar, con una careta no lo puede hacer; para andar con un casco en la moto tampoco puede utilizar la careta y el tener que quitar y ponerse la careta constantemente puede generar un contagio”, lamentó Álvarez.

El concejal Fernando Tamayo también ha venido advirtiendo desde días antes de que se presentara el deceso de Oswal Calero sobre la falta de suficientes elementos de protección para los 430 agentes de tránsito de la ciudad.



“El año pasado se entregaron tres dotaciones, eso es total y absolutamente insuficiente. Se decía que se les entregaba traje antifluido, lo cual no es cierto. No se entrega suficiente dotación”, dijo Tamayo.



Calificó como “gravísima” la situación e indicó que espera realizar un debate en el Concejo una vez comience el próximo periodo de sesiones ordinarias.



“Hay que hacer un debate a ver cuál es la función que está cumpliendo el Dadii con los funcionarios de la alcaldía, empezando por los de primer nivel, en la calle, que son los guardas de tránsito, algunas personas del Dagma, los que hacen atención al público; saber qué tipo de trabajo porque no nos podemos limitar solo a interactuar a estas personas sino que es necesario hacerle seguimiento a las familias”, aseveró.

11 agentes de tránsito padecen de covid-19 en la actualidad.

Realizarán más pruebas



El secretario de Movilidad, William Vallejo, se reunió este lunes con el grupo de supervisores de agentes de tránsito, con el fin de recopilar observaciones y recomendaciones respecto a las medidas que deben reforzar y el tipo de elementos de bioseguridad que están necesitando.



“Una de sus principales preocupaciones es tener la capacidad de hacer pruebas de manera constante. Durante estos meses en que hemos estado en esta emergencia se han realizado cuatro jornadas de pruebas al interior de la secretaría de Movilidad, la última de ellas fue la semana pasada”, indicó Vallejo.



Indicó que continuarán con este tipo de jornadas y la siguiente se realizará este martes. “Hemos estado en coordinación con la secretaría de Salud, así como con el Dadii, para llevar a cabo estas jornadas de tamizaje, buscar la manera de poder garantizar un acceso mucho más frecuente y rápido, para que los agentes de tránsito puedan tener estas pruebas de una manera mucho más ágil”.



Agregó finalmente que los funcionarios han solicitado apoyo psicosocial para acompañar a los más afectados por los fallecimientos.



Al respecto, el agente Álvarez sostuvo que desde el comando intersindical están a la espera de poder reunirse con el funcionario este martes e iniciar mesas de trabajo.

Mensajes de condolencia



Este lunes, los agentes de tránsito rindieron homenaje a la memoria del agente Oswal Calero y este martes se tiene programada una celebración eucarística en honor a los tres guardas de tránsito fallecidos.



Por su parte, presidente del Concejo de Cali, Flower Enrique Rojas Torres, expresó su voz de condolencia a las familias de los agentes que perdieron la vida.



"Es para mí motivo de dolor que personas como ellos, que le sirven con dedicación a la ciudad, se vayan en tan terribles circunstancias y por ello no nos cansamos de instar a la comunidad a que haga buen uso de las medidas de bioseguridad y del autocuidado. Estas tres vidas que acabamos de perder nos tienen que volver a sensibilizar frente a lo expuestos que seguimos estando no solo los servidores públicos sino todos los ciudadanos", señaló.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, también envió su mensaje de condolencias y solidaridad e indicó que se debe concentrar "todo el esfuerzo posible" en la dependencia de Movilidad para detener el contagio de covid-19.



"Todos deben tener pruebas, todos deben ser evaluados en sus factores de riesgo. Y todos deben ampliar al limite las medidas de bioseguridad dada la alta exposición", escribió en su cuenta de Twitter.

A las familias de los servidores públicos fallecidos todas nuestras condolencias y solidaridad — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) February 1, 2021

El secretario de Movilidad también lamentó el deceso, extendió su mensaje de condolencia a familiares, amigos y compañeros. Indicó además que la dependencia acompañó los casos desde que se presentó la notificación de los mismos.



El primer caso, el de Jhon Jairo Aguirre, se reportó a inicios de diciembre. “La persona inmediatamente entró en aislamiento, con un cerco epidemiológico a todos sus familiares y las personas que tuvieron contacto cercano con él incluyendo sus compañeros de trabajo. Por complicaciones posteriormente falleció en una UCI”.



Sobre la situación del agente Sergio Aguirre, indicó que inicialmente reportó síntomas de gripe. “Se retira del servicio y dos semanas después es reportado su ingreso a una UCI, sin embargo en ese momento aún no era claro el contagio por covid-19. Esta persona igualmente falleció por complicaciones”.



Finalmente, en el caso del agente Oswal Calero indicó que el agente se encontraba en aislamiento desde octubre, pues presentaba comorbilidades.