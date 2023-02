Preocupación en Cali por los incendios forestales: ya van 94 este año

El año pasado se registraron 530 incendios forestales (incluyendo la quema de basuras), y en este año ya van 94 casos notificados, según informó el cuerpo de Bomberos de Cali.



Aunque estos hechos no han sido de gran alarma, porque no han presentado un riesgo para la comunidad, sí generan preocupación por el impacto ambiental.



“Por tradición, el período comprendido entre enero y marzo es el primer periodo seco del año, una de las temporadas más vulnerables para que se generen incendios forestales por el desarrollo de malas prácticas entre la comunidad, debido a las condiciones climáticas más secas”, indicó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la Corporación Autónoma de Occidente, CVC.



Asimismo, el director resaltó que más que el calor, está confirmado que la negligencia de algunas personas o por el deseo de causar daño a la naturaleza, son las principales causas de la gran mayoría de los incendios forestales que se presentan en épocas de verano.



Esta misma percepción la tiene Luis Alfredo Jordan Paredes, coordinador de Emergencias del cuerpo de Bomberos de Cali, quién expresó que algunas actividades como “la quema basuras, las fogatas, los paseos de olla o las colillas de cigarrillo que las personas tiran, causan fuegos por descuido o porque no se extinguió bien la fuente de calor”.



Los bomberos monitorean sitios como los cerros y montañas de Cali, a través de cámaras térmicas ubicadas en diferentes sectores, las cuales emiten notificaciones para que ellos puedan atender, de manera inmediata, los incendios e impidan que el riesgo crezca.



“Cuando son incendios pequeños en la zona urbana normalmente se combate con los cuatro bomberos que están de turno y usualmente nosotros utilizamos las mangueras que van pre conectadas a las máquinas, hasta batefuegos que son elementos con los que se elimina el oxígeno que está alimentando el fuego”, dijo.



De acuerdo con estudios realizados por profesionales de la CVC, los municipios de El Águila, Ansermanuevo, Buga, Toro, Tuluá, Ginebra, Dagua, La Cumbre, Restrepo, El Cerrito, Yumbo, Palmira, Florida, Vijes, Yotoco, Cali y Jamundí están categorizados como vulnerables en el tema de incendios forestales.



Impacto



Normalmente los incendios forestales ocurren donde hay mayor concentración humana, es decir, en las montañas y cerros por tener gran variedad de vegetación, desafortunadamente esta situación genera grandes daños para el ambiente.



El bombero, Jordan Paredes, explicó que al incendiarse el suelo, afecta a las bacterias, los hongos y los animales que habitan en el entorno. “Inicialmente perjudica a la fauna que muere, pero la que queda viva también pierde el sitio de hábitat y, por ende, se desplaza al no tener las plantas con las que se alimentaba o sus madrigueras donde vivían”, comentó.



Esta es una de las razones por las que últimamente se ven muchos animales silvestres en las calles de la ciudad y en los hogares.



Además de afectar la calidad del aire de las personas, los incendios al destruir la vegetación acaban con el mecanismo que almacena el agua en época de lluvias y regula la humedad en verano, y por ende afecta el caudal de ríos y nacimientos de agua.