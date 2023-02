"Recibimos la propuesta con alborozo": Alcalde Ospina sobre posibilidad del Metro para Cali

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de estudiar una primera línea de Metro para la capital vallecaucana.



"La propuesta del Sr Pdte @petrogustavo de iniciar estudios para un metro subterráneo en Cali nos parece muy bien y la recibimos con alborozo", escribió Ospina en su cuenta de Twitter.



Si embargo, el mandatario local advirtió que ahora se necesita multiplicar los esfuerzos para salvar al MÍO, debido a la posibilidad de que la empresa Metrocali entre en liquidación por no contar con los recursos para pagar las deudas, ni lograr un acuerdo de pagos.



"Necesitamos ahora todo el esfuerzo para salvar al Mio y evitar las argucias de quienes quieren llevar a la liquidación a Metrocali", añadió Ospina.



Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro habló de la posibilidad de estudiar una primera línea de Metro para Cali, durante la XXI Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Sin embargo, el mandatario afirmó que no crearía falsas promesas, pues el Gobierno no tiene los recursos.



"Yo soy partidario de que por lo menos estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos, pero ojalá pudiéramos dejarle un regalo a la ciudad de Cali y hacer los estudios de su primera línea de metro", indicó Petro.



Y añadió: "Otros gobiernos lo determinarán, de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero yo sí creo que podríamos estudiar la primera línea de metro de Cali".