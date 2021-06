Vacunación contra covid-19 en Cali: "preocupa que sectores del oriente no participan asiduamente en la vacunación", dice Ospina

Natalia Moreno Quintero

"Preocupa que sectores del oriente no participan asiduamente en la vacunación": Ospina

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la población residente en el oriente de Cali para que acuda a vacunarse contra el covid-19, ya que se ha evidenciado que los ciudadanos no están asistiendo a las IPS ni a los Megacentros de Vacunación.



"Tenemos dificultades en el oriente de la ciudad para la vacunación, siguen existiendo personas que no creen importante la vacuna. Sea esta la oportunidad de decirle a nuestros pobladores del oriente que vacunarse contra el covid es el camino a la vida y nos angustia y preocupa que sectores tan importantes del oriente de Cali no estén participando asiduamente de la oportunidad de la vacuna", dijo Ospina.



Cabe mencionar que en esta zona de la ciudad hay 12 puntos de vacunación contra el covid-19 habilitados, entre estos los megacentros de la Institución Educativa Nuevo Latir y el Coliseo María Isabel Urrutia; las sedes de la Fundación Carvajal en los barrios El Poblado II, El Vallado y La Casona; las IPS Centro de Salud Decepaz, El Vallado, Marroquín Cauquita y Manuela Beltrán; y los centros de salud Intervenidas, Alirio Mora y Alfonso Bonilla.

Según datos de la Secretaría de Salud de Cali, este martes 22 de junio fueron aplicadas 23.955 dosis de la vacuna contra el covid-19, para un total de 878.185 dosis aplicadas desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación. La cifra de caleños que han completado su esquema de inmunización asciende a 282.840.



Respecto a la situación actual de la pandemia del coronavirus en la ciudad, Jorge Iván Ospina resaltó que "todavía tenemos un pico pandémico grotesco. Estamos hablando de ocupación de cuidados intensivos del 100 % e, igualmente, de una reducción en la edad de las personas que están acudiendo a las unidades de cuidados intensivos".



"Efectivamente la vacuna ha servido porque se ha caído la ocupación de cuidados intensivos en mayores de edad (...) se ha reducido la mortalidad. Son personas más jóvenes las que están haciendo la enfermedad, pero por fortuna menos fallecidos", añadió.