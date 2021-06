Privados se alistan para iniciar vacunación contra covid-19

Alejandro Cabra Hernandez

Entre el viernes 26 y lunes 28 de junio se espera que a Colombia llegue un lote de 1,5 millones de dosis de vacunas Sinovac para iniciar el proceso de inmunización por parte del sector privado, es decir, de las empresas.



Así lo aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien señaló que “como Gobierno Nacional, con los diferentes gremios, hemos hecho un acuerdo de apoyarlos y dentro de los contratos que tiene el Gobierno con Sinovac hemos avanzado en la posibilidad de que el Gobierno compre vacunas para ellos dentro de nuestro convenio, con lo cual facilitaría la vacunación”.



Y aunque el Ministerio no reveló más detalles sobre cómo será la logística y la repartición de los biológicos, el jefe del despacho aseguró que no están dispuestos a venderles vacunas a empresas privadas, pues “solo tenemos contacto directo y cooperación con el Gobierno, y no estamos abiertos a vender, por ahora”.



La Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, ha explicado que una vez se firme un acuerdo con el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo, se espera que la próxima semana la ANDI habilite una cuenta fiduciaria para recibir las consignaciones de las organizaciones interesadas, dado que estas deben asumir todos los costos. Las que primero consignen serán priorizadas en la recepción del biológico.

Es importante aclarar que la entidad tiene un cupo de 2,5 millones de dosis para inmunizar a más de 1,2 millones de trabajadores. Y dado que los costos administrativos y logísticos de cada vacuna ronda los US$60 dólares, la inversión en todo el país llegaría a US$75 millones (más de 283 mil millones de pesos).



“Se van dando las condiciones para que finalizando junio y arrancando julio se inicie la vacunación masiva de empresas a empleados”, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, en su cuenta de Twitter.



Mac Master señaló que Colombia será uno de los primeros países del mundo en aplicar un sistema masivo de vacunación por parte de privados.



En resumen, los privados solo han negociado con la farmaceútica china que produce Sinovac y serán los encargados de recibir el lote tan pronto llegue a la zona franca de Bogotá.



Frente a este anuncio, Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle, CIEV, aseveró: “Creemos que en la región hay un gran interés, puesto que el componente productivo es muy diverso. Los sectores industrial y agro-industriales pueden ser los más interesados en el Valle, dado que requieren de mano de obra activa, que sus empleados estén vacunados para mejorar la dinámica laboral. Esto mismo podría ocurrir con el sector del turismo, que también se ha visto afectado en su flujo de caja a raíz de la pandemia y el paro”.



Para Maldonado, el modelo de consignaciones a la fiduciaria no es “elitista, pues lo que se busca es garantizar qué empresas tienen la disposición de participar y que el proceso logístico se adelante más ágilmente”.



El vocero del CIEV agregó que el proceso de vacunación debe tener el acompañamiento de los entes territoriales, pero que no puede contar con limitaciones de edad a la hora de suministrar el biológico a los empleados.



Por su parte, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, afirmó: “Así como trasladamos la vacunación covid a las unidades residenciales, podemos disponer de equipos vacunadores para aplicar los biológicos en los conglomerados empresariales, de cara a facilitar el proceso y que la reactivación económica se dé con la seguridad de tener protegido el personal que está en cualquiera de las etapas de inmunización”.



Por ende, el despacho le solicitó a las empresas adelantar un censo desde Seguridad y Salud para verificar el personal que ya está vacunado y el que todavía espera recibir el biológico, con el fin de agilizar este proceso.



Entre los sectores con los que la Alcaldía ya se ha reunido está la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, capítulo Valle. Su vocero, Brany Prado, contó: “Hay voluntad de ambas partes, en especial si la mayoría de nuestra fuerza está ubicada entre los 18 y 35 años, por lo que no están priorizados dentro de las etapas vigentes”.



Por lo pronto, Acodrés organizará -de la mano de Salud Pública- una jornada de vacunación para dicho gremio (los que cumplan los requisitos de edad) en un escenario que está por definir esta semana.



Prado recordó que el sector gastronómico se ha sumado a la estrategia de ofrecer descuentos entre el 5 % y 20 % para las personas que presenten su carné de vacunación en lo que resto del mes de junio. “En total, son 30 restaurantes los que participan de esta estrategia para fortalecer tanto la vacunación como la reactivación económica. Para saber qué establecimientos están asociados, uno los puede encontrar en nuestras redes sociales”, explicó Prado.